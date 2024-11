Exdirector de la CSS se refiere a la situación del déficit en el programa de beneficios definidos

Francisco Bustamante, exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS) y asesor presidencial, explicó esta tarde en conferencia de prensa la situación del déficit actual del sistema de pensiones y lo que establece el proyecto de reformas para garantizar el pago.

Bustamante indicó que al día de hoy el déficit del programa de beneficio definido no tiene financiamiento, lo que significa que las pensiones de todas las personas que están recibiendo ya su dinero, lo que se está recaudando de los que están activos no alcanza.

El exdirector agregó que se corre el riesgo de que en el transcurso del nuevo año -2024- ese dinero no cubra los 12 meses.

El asesor indicó que esta es la primera vez que el Estado se hace responsable del déficit y garantizará las pensiones.

Información actuarial

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional solicitó hoy nueva información relacionada con los informes actuariales de la Caja de Seguro Social (CSS).

También pidieron un informe del Departamento Actuarial de la CSS de la propuesta presentada por el Ejecutivo para la Reforma del Sistema de Pensiones.

Otro de los puntos que solicitaron es que requieren un informe de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), sobre la valuación actuarial del Sistema de Pensiones Panameño al 31 de diciembre de 2019.

Asimismo, solicitan actualización al 2022 de todos los insumos utilizados por la OIT, para la evaluación actuarial del sistema de pensiones panameño.