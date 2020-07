Experiencia y tecnología: una generación de docentes que asume el reto de las clases virtuales

Versión impresa

Esteban forma parte del 70% de los docentes de institutos técnicos de la provincia de Panamá Oeste que son jubilados. Ante los cambios que ahora demanda el sistema educativo, con la llegada de la COVID-19, decidió actualizarse en el uso de la tecnología, porque es consciente de que es la única herramienta con la que cuenta hoy para impartir clases.

En este proceso de aprendizaje confesó que el camino no ha sido tan difícil, a pesar de que tenía muchos años de no usar una computadora. Sin embargo, cree que ha sido complejo la forma de presentar tanta documentación para dar las clases en tan poco tiempo de capacitación.

“Creo que, de aquí a fin de año, puede que ya estemos más diestros. Tengo mi ayudante que, cuando no sé cómo funciona algo, lo llamo para que me apoye y me explique para no quedarme atrás”, explicó Esteban, quien tiene más de 35 años de impartir sus conocimientos en un taller de electricidad de una escuela técnica en Panamá Oeste.

Actualmente, cuenta con seis grupos de estudiantes: uno de graduandos, dos de undécimo y tres de octavo grado. El reto que esto representa es que con cada grupo debe organizar diferentes materiales.

“Si yo tuviera que trabajar sin presentar tantos informes, por ejemplo, todas las clases deben ser grabadas, me van a supervisar y a muchos de los educadores no les gusta que los supervisen, hay muchos que cumplen, otros que no. Además, debieron dejar que cada profesor escogiera su metodología”, precisó.

En su caso, que es un profesor técnico, organizó en su residencia un salón de clases virtual, para hacer interactiva la enseñanza.

Dentro de esta nueva metodología siente preocupación por los estudiantes graduandos, porque no tendrán práctica de oficio.

“Serán técnicos en electricidad y para esto requieren de su práctica para sacar sus conclusiones en los casos que necesiten, para poder proyectarse en cualquier tipo de trabajo”, advirtió.

Profesores vs. tecnología

Por su parte, la profesora de Tecnología de la Información en el IPT de Capira, Mara Martínez, se sorprendió del interés que demostraron los profesores por capacitarse en el uso de las herramientas digitales en medio de la Emergencia Nacional que ha provocado el nuevo coronavirus.

“Tenemos muchos colegas que, efectivamente, son un tanto adultos, pero dos de ellos si me confesaron que tenían temor tocar los aparatos tecnológicos. Se les dijo que practicaran lo más que pudieran que, si algo salía mal, después se vería cómo se arreglaba y así lo hicieron. Los demás profesores hicieron lo mismo, nos llamaban y consultaban”, comentó.

Explicó que se programaban reuniones virtuales todos los viernes y se les dejaban trabajos durante la semana para que fueran utilizando el Microsoft Teams, programa que la mayoría de los profesores escogió, porque fue la primera herramienta que había anunciado el Ministerio de Educación.

“Yo también sentí un poco de temor pensando que no iban a querer, pero me equivoqué, porque llamaban preguntaban y lo que no sabían lo íbamos guiando. En las clases presenciales que teníamos los viernes aclaraban sus dudas y ahora estamos en la espera de la entrada a clases de los muchachos”, destacó.

Los estudiantes perdieron cuatro meses de clases y ahora las autoridades del Ministerio de Educación intentan que el año no se pierda.

Las clases en Panamá se suspendieron de manera presencial desde el pasado 11 de marzo, dos días después que el Ministerio de Salud (Minsa) confirmó el primer caso positivo de coronavirus.

Aprendizaje

Para el supervisor de profesional y técnico en Panamá Oeste, Carlos Araúz, actualmente hay un 90% de docentes que manejan las plataformas tecnológicas, mientras que el 10% restante aún siente temor o nunca han utilizado medios tecnológicos para dar sus clases.

Explicó que en el caso del área técnica los docentes tienen bastantes alternativas para acoplarse y tratar de brindarle al estudiante la mayor información.

“Se puede trabajar con videos que se bajan por medio de YouTube, MEDUCA también cuenta con un departamento de audiovisual que tiene bastante material que puede utilizarse y se pueden hacen las comunicaciones correspondientes para que cada docente pueda obtener este material visual en sus respectivas áreas”, mencionó.

De igual forma aseguró que cuentan con las alternativas de poder usar diferentes plataformas como WhatsApp, los módulos, las guías que el docente necesite para trabajar y actualizarse. “Quizás no será un aprendizaje al 100%, pero si será lo esencial para que el estudiante pueda seguir adelante con su aprendizaje.

Destacó que se ha conversado con los padres de familia para que los estudiantes sean investigativos, pues considera que se ha abandonado la parte de investigación y se necesita que estas nuevas generaciones sean más investigativas, más inventores y creativos.

En los proyectos agropecuarios, que es uno de los bachilleratos en Panamá Oeste, el profesor Araúz detalló que se está trabajando en diferentes fincas, algunos en sus casas y otros que tienen sus pequeños proyectos.

“La idea es que no paren, ya que son la única escuela a nivel nacional que da bachillerato en agropecuaria que está funcionando con todos los proyectos y se quiere incrementar más para que los estudiantes que tienen proyectos, en sus casas o trabajen en fincas puedan implementar estos proyectos”, concluyó.

Panamá Oeste cuenta con tres escuelas técnicas; el IPT de La Chorrera, con siete bachilleratos y dos segundos ciclos industriales; el IPT de Capira, con tres bachilleratos en Comercio, Ciencias y Agropecuario y el IPT Fernando Lesseps, que es una escuela técnica completa con ocho bachilleratos, entre ellos: comercio, turismo, contabilidad, refrigeración, electrónica y electricidad, entre otros.

Mensaje de la Ministra @MarujaGordaydeV para toda la comunidad educativa en este regreso a clases a distancia. #ConéctateConLaEstrella pic.twitter.com/HWGvq1Et94— Ministerio de Educación de Panamá (@MeducaPma) July 20, 2020

