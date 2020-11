Falta de medicamentos: ¿Quién se responsabiliza si hay un muerto?, se preguntan los pacientes

No solo el personal de salud confronta problemas por la falta de insumos en los hospitales de la Caja de Seguro Social. El desabastecimiento de medicamentos también persiste y muchos pacientes denuncian que trabas burocráticas están poniendo en riesgo su vida.

Faustina Díaz, representante de los pacientes con enfermedades crónicas, denunció que tiene conocimiento de que la partida para la compra de los medicamentos fue utilizada para afrontar la pandemia de la COVID-19, pero han tardado en realizar las gestiones para reponer los montos que hagan frente al desabastecimiento generado.

"Lo que debieron hacer fue iniciar inmediatamente el trámite para reponer esa partida, pero no lo hicieron y resulta que no hay. Ahora es cuando están haciendo los trámites. Han debido hacer las cosas bien y no lo han hecho. No hacemos los trámites a tiempo y en forma oportuna", aseguró.

Según Díaz, esta situación la están viviendo pacientes hipertensos y pacientes de hematología, situación que desmejora su situación médica.

"Por supuesto que va a haber falta de medicamentos, falta de insumos y falta de todo, definitivamente no funciona. ¿Quién se responsabiliza si hay un muerto por todo esto?, se pregunta Díaz.

La situación se ha vuelto más crítica durante la pandemia, afirma Díaz. "Nos habíamos manifestado, nos hemos reunido con el director, tenemos un representante de la Federación en una bendita comisión de medicamentos donde ellos van y exponen estos problemas. Ahí fue cuando se enteraron de que la plata para los medicamentos se había usado en la COVID", recordó.

Por su parte, Pedro Vargas, representante de los pacientes de hemodiálisis, informó que los medicamentos, ciclosporina, de los pacientes trasplantados y, eritropoyetina, para los pacientes renales están agotados.'



Los médicos pidieron que no se envíen más pacientes al área crítica del Complejo, debido a que la falta de insumos complica su atención. Sin embargo, indican que la Administración del Complejo sigue enviando pacientes.

"En Panamá, hay aproximadamente 500 pacientes trasplantados y en la capital y ya ha habido desabastecimiento de más de 20 días de este medicamento llamado ciclosporina. La verdad es que tenemos información de que ha habido un problema de registro sanitario por parte del producto", afirmó Vargas.

Este paciente de hemodiálisis cuestiona que siempre el que sufre la enfermedad y los familiares siguen asumiendo la responsabilidad y el daño colateral de todo esto.

"El riesgo de que un paciente, que logró salir de un tratamiento de diálisis y que lleva ya 10 años, 8 años, 15 años, 20 años, de estar con un riñón trasplantado lo pierda por este bendito problema de desabastecimiento, de determinación y responsabilidad de quienes asumen las direcciones médica para poder hacer un trámite excepcional que contempla los procedimientos", afirma.

En el caso de los pacientes trasplantados, Vargas informó que se están organizando para llegar hasta Clayton, donde están las oficinas del director Enrique Lau Cortés, para buscar respuestas.

En su informe de rendición de cuentas, la Caja de Seguro Social comunicó que en el último año se invirtieron 156 millones 179 mil 958 dólares en planificación, adquisición y custodia de medicamentos.

Además, enumeró una serie de proyectos entre los que destacan que se liberó el 50% de los saldos comprometidos no devengados, para utilizarlos en otros medicamentos.

Se informó que también se realiza la revisión de los aspectos legales del pliego de cargos para extensión de contrato para abastecimiento, hasta diciembre 2020; se evalúan los procedimientos de elaboración de pedidos de medicamentos e insumos medicoquirúrgicos (sistemas de pedidos, compra y distribución de medicamentos) y se trabaja en un sistema de seguimiento de existencias y programación de abastecimiento de medicamentos en unidades ejecutoras (elaboración de procedimiento e instalación de equipo formal de seguimiento de abastecimiento entre depósitos y depósito de farmacia de unidades ejecutoras).

A pesar de estas novedades, los pacientes se siguen quejando por la falta de medicamentos, que incluso golpea sus bolsillos porque le toca asumir los costos en farmacias privadas.

Incluso, plantean que el problema va más allá, ya que también se está afectando el tema de la atención médica. "Lo que ocurre, repito es que están desatendiendo las atenciones. No hay consulta médica, los tratamientos, tampoco están haciendo las cirugías", afirma Faustina Díaz, quien es la representante de los pacientes de enfermedades crónicas.

En su organización se presentó un caso de "una paciente de hematología, que le dio un infarto, la hospitalizaron en cardiología, la tuvieron mes y medio hospitalizada porque la iban a programar para una cirugía de corazón abierto, porque necesitan limpiarle la arteria. La mantienen en ayunas y al mediodía, le dicen que no le van a hacer la operación, que no había cama, que por eso no lo iban a operar".

Otro de los problemas denunciados, pero en esta ocasión por los médicos intensivistas, fue la falta de insumo en el Complejo se "ha agravado enormemente", ocasionando muchas complicaciones y "más muertes de las esperadas desde el punto de vista estadístico".

También se denunció que el hacinamiento de pacientes Covid graves, ha generado el agravamiento del desarrollo de infecciones nosocomiales por bacterias multidrogo resistentes.