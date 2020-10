Fatiga pandémica puede llevar a conductas de riesgo a quienes la sufren

Panamá no escapa a la fatiga pandémica, ya que especialistas indican que esto puede explicar muchas conductas que tienen los panameños como organizar fiestas, 'parkings' u otras acciones, agotados mentalmente por el confinamiento, producto de la crisis sanitaria.

Versión impresa

Gladys Guerrero, jefa nacional de Enfermedades Nosocomiales de la Caja de Seguro Social (CSS), indicó que no se ha logrado bajar la cifra; lo que quiere decir que el virus sigue circulando, esperando la oportunidad para hacer contacto con aquellos que no cumplen con las medidas.

Según Guerrero, al menos cuatro de cada diez personas no presentan síntomas; antes se decía que alrededor del 10 al 15% podían ser asintomáticos.

Informes recientes revelan que el 40% de la población puede serlo, por lo que estas fiestas son un caldo de cultivo y están retando al virus, lo cual puede resultar fatal.

Lo más peligroso de esto es que una población fatigada es más propensa a relajarse y descuidarse cuando el punto máximo inicial de la epidemia disminuye en su región geográfica, lo que puede traer como consecuencia rebrotes de la COVID-19.

Para la psicóloga Noemí Abdo de CSS, la población ha tenido que estar en un estado de "alerta permanente" por ese temor al contagio y estos periodos prolongados en alerta provocan cansancio emocional, fatiga que ve en el comportamiento de la gente.

Destaca que las personas han pasado por un sacrificio que en un principio se pensó era corto. "Hay personas que aseguran están hartos de estar en casa, de no poder ver a la familia, de no poder ir a la playa y esto es la fatiga a la situación actual", señaló.

Destacó que cuando la persona está fatigada mentalmente tiende a bajar la guardia porque está desmotivada y es preocupante porque se deja de estar pendiente de los detalles, dejas de lado de las reglas y se le olvida limpiar los artículos que se traen del supermercado o de limpiar las bolsas que vienen de la calle o usar alcohol en las manos, incluso ir a reuniones sociales sin mascarillas.

VEA TAMBIÉN: Desechos electrónicos envenenan los vertederos en Panamá

"Como personas nos fatigamos, pero el virus no se va a fatigar y va a seguir asechando a todo el que esté fatigado y se descuide. A las personas que se les ha encuestado para saber cómo creen que adquirieron el virus responden, tratando de recuperar la normalidad de mi vida, tratando de volver a socializar me contagié", enfatizó Abdo.

Por su parte, la psiquiatra Juana Herrera indicó que quizás se puede tolerar un tiempo corto, pero ya después de 7 meses, ahora se ven las fiestas, las personas en las playas (ahora que se quitó la prohibición) y habrá una cierta cantidad de gente que se va a ver liberada producto de estar tanto tiempo en casa.

Herrera expresó que la gente tiende a pensar que "pasó la crisis más severa y yo estoy aquí no me pasó nada" o "tomé algunas medidas y me protegí", y ese pensamiento de que "estoy inmune al virus o que no me puedo contagiar" es un error porque es ahí donde bajamos la guardia

La especialista en salud mental reiteró la importancia en las "redes de apoyo" que tiene cada persona para comunicarse. "No hay que esperar que la persona afectada pida ayuda, si vemos cambios bruscos en la conducta de amigos o familiares, brindemos ese espacio de escucha y de acompañamiento", precisó.

VEA TAMBIÉN: Formulario de Atención Integral busca unificar atención a familias vulnerables

Las especialistas señalaron que es necesario el contacto, socializar, bailar disfrutar la música y el arte, ya que todo eso no ayuda a la salud mental, pero tiene que ser con precaución siguiendo las medidas de bioseguridad, porque en 15 días vamos a ver los resultados de esas acciones, de haber estado con personas asintomáticas o sintomáticas y el resultado puede ser el contagio de uno o de un ser querido.

Aseguran que mantenerse en casa siempre que se pueda, no se debe ver como un encierro, sino una medida de prevención.