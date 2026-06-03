Fortalecerán capacidades de profesionales marítimos panameños

La empresa Nautilus Manning Agency S.A. y la naviera griega Tsakos Shipping & Trading firmaron, ayer, miércoles, un memorando de entendimiento para fortalecer el sector marítimo a través de la generación de nuevas plazas de empleo y capacitaciones a los profesionales panameños.

El acuerdo, según las autoridades, ampliará la participación del país en el mercado internacional, fortaleciendo su competitividad en el sector.

La operadora extranjera también anunció que cuatro de sus buques tanqueros panamax, aún en construcción, serán registrados bajo bandera panameña, lo que incrementará el número de naves activas a más de 8,600.

La delegación panameña, encabezada por el presidente José Raúl Mulin, durante su viaje a Grecia también se reunió con la comunidad de armadores griegos en busca de nuevas adhesiones al registro.

Mulino aseguró que, en dicho encuentro, pudo dilucidar las interrogantes del sector respecto a la retención de buques de bandera panameña en puertos chinos.

"Nos hemos comprometido, a partir de la reunión que sostuvieron los cancilleres de China y Panamá, a llevar mecanismos proactivos para ir solucionando este problema", dijo.

El ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, expuso ante los asistentes los proyectos que llevan a cabo las distintas entidades del Estado para fortalecer la capacidad logística del país.'

8,602

naves activas están registradas bajo la bandera panameña. 4

buques tanqueros panamax, aún en construcción en Grecia, serán anexados al registro local, informó una de sus navieras.

La comitiva panameña, este jueves, continuará con su ciclo de acercamientos en busca de inversiones.