Funcionario que sea sorprendido en 'parkings' o fiestas clandestinas será destituido

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, anunció este martes que todo funcionario público que sea sorprendido por las autoridades de salud y de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), participando de fiestas clandestinas, "parkings" o actividades donde no se respeten las medidas de bioseguridad, será destituido de su cargo, ya que pone en riesgo la salud pública colectiva, su vida, la de su familia y compañeros de trabajo.

Durante su comparecencia semanal emitida en cadena de televisión para todo el país, Sucre pidió a los jóvenes abstenerse de participar en eventos donde no exista ningún tipo de medidas de bioseguridad que pongan en riesgo su salud y la vida de toda su familia.

Paralelamente comunicó nuevas medidas a partir del 11 de julio, esto debido al incremento de nuevos casos en las últimas semanas y como parte de las acciones que se implementan para contener la propagación de la covid-19 en el país.

Para el distrito de Antón, provincia de Coclé, empezará a regir la cuarentena total todos los domingos a partir del 11 de julio, ello debido al incremento significativo de casos y se mantienen las medidas ya establecidas para el resto de los distritos.

También habrá nuevas restricciones desde el próximo lunes 12 de julio de 2021, en donde el distrito de Donoso, en la provincia de Colón, se aplicará la medida de toque de queda de 10:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. y el cierre de los comercios a las 9:00 p.m.

En tanto, el distrito de Colón continuará con cuarentena total todos los domingos.

Mientras que, en la provincia de Chiriquí, debido al aumento sostenido de casos en el distrito de Gualaca, se aplicará medida de toque de queda desde las 10:00 p.m. hasta las 4:00 a.m., y el cierre de los comercios desde las 9.00 p.m.

En Panamá Este, específicamente en el distrito de Chepo, empezará a regir el toque de queda desde las 10:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. y el cierre de los establecimientos a partir de las 9:00 p.m., especificó que Pacora se mantiene con las mismas medidas.

Por su parte, en la región de Azuero las medidas restrictivas continúan, debido a que no han bajado el número de casos, a pesar de las cuarentenas implementada los días domingos en algunos distritos de esta área. Ante esto, en Las Tablas, provincia de Los Santos, a partir del lunes iniciará el toque de queda a las 8:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. y el cierre de los comercios desde las 7:00 p.m., además se mantendrá las medidas ya establecidas para el resto de los distritos.

Mientras que en Herrera, donde no ha bajado el índice de casos, se implementará en toda la provincia toque de queda de 10:00 p.m. hasta las 4:00 a.m., con excepción de la ciudad de Chitré, donde el toque de queda será a partir de las 8:00 p.m. hasta las 4:00 a.m.

En la provincia de Herrera, el cierre de los comercios será desde las 9:00 p.m.; además se mantendrá cuarentena total los domingos en los distritos de Pesé y Chitré.

Sucre mencionó que en la provincia de Veraguas se mantienen las mismas medidas y recalcó que los distritos que se encuentra a nivel nacional en cuarentena total los domingos son: en la provincia de Herrera, Chitré y Pesé, en Veraguas los distritos de Atalaya y Santiago. Igualmente en Coclé, en los distritos de Penonomé y Aguadulce; en Panamá Oeste, en el distrito de La Chorrera; en Colón, en el distrito de Colón, y en Los Santos, en los distritos de Macaracas y Las Tablas.

