Gabriela Da Cruz, desafía las bajas temperaturas y el peligroso hielo en la carretera hasta el fin del mundo

Gabriela Da Cruz, es la mayor de cinco hermanos, oriunda de Trelew Chubut, Argentina, es una mujer diferente, luchadora y con metas trazadas.

Ella se gana la vida desde los 23 años de edad majando camiones por el territorio argentino incluyendo Ushuaia, el poblado ubicado en el fin del mundo en Tierra del Fuego.

Desde los ocho años de edad sintió pasión por conducir equipos pesados, ningún familiar la indujó a está difícil profesión y desde los 16 aprendió a manejar y su expareja, fue quién la introdujo en un mundo controlado por hombres y ya tiene siete años surcando las grandes avenidas de 20 de las 23 provincias de Argentina.

Los desafíos que enfrenta Gabriela Da Cruz, no son nada fácil empezando por los largos recorridos que muchas veces suman los siete mil kilómetros; esto es un viaje entre la ciudad de Buenos Aires y la Tierra del Fuero, cargando diferentes tipos de materiales.

¿Cómo nace esa pasión por manejar camiones?

"Esto empezó a los ocho años, no tengo familia camionera y solo seguí el impulso de correr y conseguir uno de mis suelos que era ser conductora de equipo pesado".

¡Cuándo inicia a dar paso firme en esta profesión dominada ampliamente por los hombres?

"Yo empecé a subir a los camiones a los 16 años de edad, como acompañante en las tractomulas y a los 22 años pude sacar los registros de conducir y gracias a una expareja que me enseño este oficio y seguí el largo camino".

¿En qué momento quédastes sola manejando los camiones?

"La primera vez que empece a manejar sola, me dejaron en invierno con las carreteras llenas de nieve en la Isla del Fin del Mundo, como se conoce esta parte de Tierra del Fuego, estuve trabajando ahí por un año aprendiendo a ponerle las cadenas a las llantas para evitar que se resbalen los camiones en la nieve. Fue como una especie de práctica hasta que pude hacer los recorridos en las diferentes provincias de Argentina. Siempre viajo sola".

¡Cuándo inicias las travesías largas en los camiones?

"Bueno después de que estuve en Tierra del Fuego un año y vieron que si funcionaba como camionera me enviaron a hacer la ruta entre Ushuaia y Buenos Aires que es una ruta de 7,000 kilómetros".

¿Qué tiempo te tomas hacer ese recorrido de 7,000 mil kilómetros?

"Ese viaje regularmente lo hago en 10 días, tomando los descansos respectivos para evitar un accidente en el camino. Siempre hay que estar bien descansado para hacer este trabajo de llevar la mercancía y la vida a salvo al destino final".

¿Cómo haces para descansar?

"Duermo entre 7 y 8 horas al día arriba del camión, que tiene su propio camarote y no paro mucho a comer porque siempre traigo mis alimentos y más ahora durante la pandemia del nuevo coronavirus que afecta a todos los países del mundo incluyendo a la Argentina".

¿A qué le teme Gabriela Da Cruz en la carretera?

"El sueño blanco, es el peor enemigo de los conductores y más de los camioneros, en Argentina le llamamos sueño blanco cuando se nos duerme el cerebro y seguimos manejando incluso por horas dormidos y eso es una de las causas de muertes más grandes de los camioneros".

¿Sientes rechazo de los hombres en este trabajo?

"En este mundo hay de todo y la profesión de camionero no escapa de eso y en mi caso los puedo dividir en 70% y 30%, la mayoría siempre me ayuda y me da concejos muy bueno que me han servido para aprender, pero el 30% de los conductores son machistas y siempre dicen que hago laborando en un oficio que es solo de hombres; esos son los machistas".

¿A parte del sueño blanco a que más le teme Gabriela Da Luz?

"Le temo mucho a manejar sobre el hielo, es muy peligroso y traicionero. Nosotros pasamos por la cordillera, las montañas por una especie de cañon de 60 kilómetros donde hay que manejar con las cadenas puestas en las llantas, porque si tienes un accidente en esa zona te tienen que juntar en padasitos. El inverno que acaba de pasar fue muy crudo donde las temperaturas alcanzaron los 25 grados bajo cero".

¿Cómo lo asimiló tu familia esta profesión?

"Mi familia no lo podía creer al principio, pero me apoyan y ahora con la pandemia de coronavirus tengo siete meses que no veo a mi madre y mis hermanos, tampoco a mi pareja desde hace 2 meses. Me la paso viajando de un lado a otro".

Finalmente Gabriela Da Luz, dijo al Panamá América que si muere en esta profesión se va feliz, porque es lo que le gusta hacer.