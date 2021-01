Gobierno tiene que ser más agresivo para que se reactive la economía

El Gobierno ha apostado por proyectos de infraestructura como una de las primeras acciones para tratar de reactivar la economía, ante la difícil crisis que se vive.

Versión impresa

No obstante, entre trámites burocráticos relacionados con la contratación de estos proyectos y otros factores, la idea de que la inyección a la economía llegue rápido no se vislumbra todavía.

El expresidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (Spia), Gustavo Bernal, planteó que se han conjugado varios problemas, como la deuda que tiene el Estado con los contratistas, pero sobre todo la parte financiera de estos proyectos.

"La gente que tiene inversiones, por ejemplo, en bienes raíces se ha echado para atrás en la compra de locales y apartamentos en edificios ya terminados. Eso es un impacto duro en la economía", precisó.

Explicó que los contratistas no han podido terminar las obras, porque si son estatales no les han pagado y los bancos no le han querido dar más plata.

"Es una situación compleja que impacta. Hay mucha gente parada, con contratos suspendidos que ni siquiera se llegó a reactivar el 30% y volvieron a caer con la última cuarentena", señaló.

Bernal manifestó que el Estado tiene que ver cómo hace para dinamizar la economía, en función de ponerse al día con los pagos y darle garantía a la banca para que pueda seguir financiando los proyectos.'



Como ocurre desde hace años, la construcción de infraestructura pública es la principal apuesta de este Gobierno para reactivar la economía.



Hace dos semanas se dio luz verde al proyecto de extensión de la Línea 1 de San Isidro a Villa Zaíta.



Sin embargo, todavía otros proyectos no inician, como la construcción de la nueva sede del Hospital del Niño y la Línea 3 del Metro, hacia Panamá Oeste.



Diputados del propio partido gobernante han insistido en los últimos días sobre la necesidad de que obras paralizadas durante el gobierno anterior, sean reactivadas.

Recientemente, el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, informó que están buscando formas creativas de que estos proyectos no impacten en el Presupuesto General del Estado, como lo que se hizo con el cuarto puente sobre el Canal, en el que el contratista tuvo que recurrir a un financiamiento privado que, actualmente es estudiado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

VEA TAMBIÉN: El próximo 1 de febrero podrán abrir comercios que se tenían previsto

Mientras, proyectos como la Línea 3 todavía se encuentra esperando el refrendo de la Contraloría y el túnel que pasará por debajo del Canal, apenas está en proceso para que sea adjudicado el estudio de impacto ambiental.

El economista Felipe Argote declaró que se requiere un agresivo plan de obras públicas en infraestructura. "Si aquí no se da un verdadero y agresivo plan en construcción de infraestrutura como la Línea 3 del Metro, el tren a Chiriquí, el puente sobre el Canal, los hospitales que están a medio hacer, realmente no hay esperanza que aprovechemos el momento en que haya el rebrote", sostuvo.

Para Argote, el Gobierno está esperando que la "mano invisible" sea la que determine al respecto.

"Ellos están esperando que termine la pandemia para hacer alianzas público privadas y que la empresa privada sea la que invierta, y eso no va a pasar", afirmó.

Además de reactivar las empresas, Argote considera indispensable que se incentive el consumo.

"De nada vale que abras un restaurante, si no ha entrado nadie, porque nadie tiene plata. Entonces, el Gobierno tiene que darle dinero a los trabajadores suspendidos como está haciendo todo el resto del planeta", señaló.