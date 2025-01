El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, manifestó que tienen un plan de respaldo para garantizar que los jubilados cobren el 100% de sus pensiones.

De acuerdo con el ministro, se tendría que suspender la discusión del proyecto de ley 163 que se encuentra en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, para aprobar una ley temporal de 30 días para subsidiar temporalmente el flujo de caja negativo.

“Nuestra intención es que ningún jubilado deje de percibir el 100%. Ya tenemos un borrador de ley en caso tal que se tenga que presentar solamente para hacer un subsidio temporal si se necesita”, detalló.

Explicó que el dinero va a tener que salir de algún sitio y se le va tener que recortar a algo, ya que no “cae del cielo”.

Dijo que se estaría entrando en un tipo de medidas extremas e inconvenientes.

Chapman precisó que hay un grupo importante de pensionados que no se van a quedar sin pensión, no obstante, reconoció que esta medida no va hacer que desaparezca el problema, ni lo va a atender a corto plazo.

Advirtió que si no se aprueba la reforma a la CSS ese saldo negativo va alcanzar unos niveles impagables, por eso, que según él, la reforma está matemáticamente muy bien pensada que permite no solamente cumplir con las pensiones, sino que sea fiscalmente viable y sostenible.