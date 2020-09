Graduaciones también podrían ser virtuales por crisis sanitaria

El director general de Educación del Ministerio de Educación (Meduca), Guillermo Alegría, indicó que se están organizando para que en el caso de que no haya apertura, realizar graduaciones virtuales, como se ha hecho con las clases virtuales, evaluando también la cantidad de estudiantes que representan algunas escuelas.

Destacó que otra de las alternativas será entregar los diplomas por ventanilla, pero es un tema que aún está en discusión con el Ministerio de Salud y en la medida que se den las aperturas, se darán las condiciones y las recomendaciones de las autoridades.

"Como Ministerio de Educación, debemos estar preparados para todos los escenarios. Tener nuestro Plan A, Plan B y si es necesario Plan C, estamos evaluando los temas y las posibilidades, pero dependiendo de lo que recomiende el Minsa", precisó el profesor Alegría, quien enfatizó que lo que no puede pasar es que el Ministerio de Salud dé los anuncios y el Meduca no tenga las herramientas establecidas.

Indicó que hasta el momento el Ministerio de Salud no ha hablado de la apertura de las escuelas, por lo que hay que esperar que el Minsa nos indique si las graduaciones van a ser de manera presencial o no.

En el caso de los centros universitarios, el profesor Alegría indicó que estas entidades son autónomas y lo que se ha hecho hasta ahora son conversaciones con todos los rectores de las universidades buscando algunas alternativas con ellos por el tema de la cantidad de graduandos.

"Estamos coordinando, a través del Vicedespacho Académico y las universidades, diferentes escenarios y estrategias y que dependiendo de las recomendaciones del Minsa, ver cuáles se puedan desarrollar".

Se ha escogido del 21 al 23 de diciembre como fechas tentativas para realizar las graduaciones de los niveles de séptimo y duodécimo grado.'

32

mil estudiantes graduandos de duodécimo grado, se han reportado en las escuelas oficiales. 21

al 23 de diciembre, son las posibles fechas para las graduaciones.

La totalidad de los colegios comenzaron clases virtuales el pasado 20 de julio y culminarán el 20 de diciembre.