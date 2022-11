Graduandos plantan árboles, reto de conciencia ambiental

Más de 240 mil árboles quedarán plantados al cierre del año lectivo 2022, con la puesta en marcha del programa "Graduandos en Pro de la Reforestación en Panamá", dirigido a los estudiantes graduandos de educación media de centros educativos particulares y oficiales del país.

La normativa que fue creada a través de la Ley 243 de 13 de octubre del 2021 y avanza en un proceso de reglamentación, establece la obligatoriedad de plantar cinco árboles por cada graduando con el objetivo de mitigar el impacto del cambio climático y crear conciencia ambiental en la población estudiantil.

La participación de los estudiantes graduandos en este programa, también es requisito para que los centros educativos otorguen el diploma de culminación de estudios, sin interferir, en la labor social que también condiciona la culminación de los estudios, explicó la directora Nacional de Educación Ambiental del Ministerio de Educación, Carmen Aparicio.

En promedio, unos 42,000 a 44,000 alumnos se gradúan en los centros educativos oficiales, para lo cual el Meduca ha logrado alianzas público privadas para la donación de plantones, mientras que los terrenos donde sembrarán se tramitarán a través del Ministerio de Ambiente.

Según lo establece la Ley, las autoridades encargadas de dirigir dicho programa son también responsables de proveer a los centros educativos las semillas, las especies de plántulas, árboles y los materiales necesarios para la reforestación.

La Ley también asigna al Ministerio de Ambiente la tarea de establecer las especies de plántulas y árboles que necesitan ser plantados dependiendo del tipo de suelo, las áreas a reforestar, la ubicación, el clima y las especies.

A pesar de las condiciones que favorecen la ejecución de este programa, Aparicio señala la falta de disponibilidad de terrenos, como la principal barrera para la puesta en marcha de la iniciativa impulsada por el diputado Gonzalo González.'

Aparicio señala regiones como Veraguas donde solo resta un colegio por el cumplimiento de la Ley, o la región de Los Santos donde se completó la reforestación, mientras que otras, como el área de la región Metropolitana de Educación, donde se ubican planteles con altas matrículas que no tienen terrenos suficientes para la siembra.

El Diagnóstico de la Cobertura de Bosque y Otras Tierras Boscosas de la República de Panamá realizado en el 2019, ubicó a Veraguas como la provincia que mayor cobertura vegetal perdió entre el 2012 y 2019 con unas 48,758.12 hectáreas (has) menos, seguido de Panamá con menos 30,735.32 has y Darién con 15,580.57 has menos.

En tanto, la provincia de Colón con más 23,696.08 hectáreas y Guna Yala con más 10,702.50 has, son las regiones del país con más cobertura ganada.

El programa "Graduandos en Pro de la Reforestación en Panamá", forma parte de una serie de iniciativas legales que promueven la mitigación del Cambio Climático a través de la concienciación ciudadana, y la educación ambiental a partir de las aulas de clases, detalló Aparicio.

Aparicio citó la Ley 10 de 1992 por la cual se adopta la educación ambiental como una estrategia nacional para conservar y desarrollar los recursos naturales y preservar el ambiente, que más tarde se fortaleció con la Ley Nº 38 de 2 de diciembre de 2014, que establece la enseñanza obligatoria de la Educación Ambiental y la Gestión Integral de Riesgo de Desastres en el sistema Educativo en el primer, segundo y tercer nivel de enseñanza, oficiales y particulares.

Actualmente, el proyecto de ley 862, "Que establece lineamientos para la implementación de la política de Educación para el Desarrollo Sostenible y dicta otras disposiciones", espera su discusión en segundo debate en la Asamblea Nacional, indicó.

La propuesta busca dotar a todos los estudiantes de los conocimientos, las competencias, las habilidades de aprendizaje y tecnológicas, de innovación de comunicación, colaboración y valores necesarios, para superar los retos y desafíos nacionales y mundiales, especialmente, los que se fundamentan en el cambio climático, la sostenibilidad medioambiental, la pérdida de la biodiversidad, la pobreza y las desigualdades.

Aparicio destacó la necesidad de enfocar los aprendizajes en la identificación de las problemáticas ambientales a partir del entorno escolar, trabajar en la adecuación dentro del currículum nacional, a través de alianzas público privadas, y diferentes programas. Entre estos destaca, el programa Aulas Verdes con Audubon que brindar educación ambiental sobre la importancia de conservar las Áreas Importantes para Aves y Biodiversidad aledañas a las escuelas; y la conservación de humedales.

Para la directora Nacional de Educación Ambiental, el mayor desafío es el cambio de aptitud de la población y la equivocada percepción de actuar sin tener consecuencias.

Aparicio también es precursora del proyecto Guardianes del Manglar en el centro educativo El Espavé de Chame, que nació hace 16 años, y se ha convertido en un laboratorio de investigación, referencia para otros centros educativos y educación sobre el valor de integrar el aprovechamiento de los recursos de manera responsable.

