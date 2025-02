Huelga convocada por Suntracs no es legal; obrero que no trabaje no cobra

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, advirtió este martes que la supuesta huelga convocada por el Suntracs no es legal y más bien se trata de un paro.



"El llamado que ha hecho Suntracs no es una huelga per se, no configura ninguno de los elementos procesales porque es una paralización que no está amparada por la ley", dijo Muñoz.



La jefa de Mitradel subrayó que si bien los sindicatos tienen la libertad de manifestarse, la ciudadanía también tiene derecho al libre tránsito.



Muñoz reiteró que no van a permitir la violación de estos derechos, sobre todo porque la paralización busca la liberación de personas procesadas, además la Asamblea aún no tiene una postura definitiva sobre el proyecto.



Por otro lado, Muñoz precisó que se identificó que entre los más de 500 detenidos, unos 283 no pertenecen al proyecto y aún así se manifestaban en el lugar.



Mientras que el presidente de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), Alejandro Ferrer, también advirtió que esta huelga no es legal.

Además señaló que los obreros que no se presenten a trabajar ese día no cobrarán.



Saúl Méndez, secretario del sindicato, adelantó que el jueves 20 de febrero, en Asamblea General, someterán a consideración una huelga de 24 horas de advertencia.



La medida genera preocupación en diferentes sectores, que señalan las afectaciones que tendría en la economía en medio de la crisis actual.



Este martes, la Asamblea Nacional continuó con el segundo debate de reformas a la Caja del Seguro Social.