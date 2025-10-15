Panamá

Ifarhu anuncia pago de becas universitarias

Actualizado 2025/10/15 09:59:16
  • Redacción
  •   /  
  • nacion.pa@epasa.com
  •   /  
  • @PanamaAmerica

Noticias Relacionadas

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) anunció que ya empezó el pagode becas a estudiantes universitarios.

"Ifarhu informa a todos los estudiantes universitarios que a partir de la fecha, se está realizando el segundo pago de becas correspondiente al año 2025 a través de ACH", informó Ifarhu en un comunicado.

En ese sentido, la institución "exhorta a los beneficiarios que no hayan recibido su pago en los próximos días acercarse a la oficina regional o provinciales que les corresponda, con el fin de consultar, actualizar o entregar su documentación bancaria"

Google noticias Panamá América

Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.

Clasiguía