Ifarhu anuncia pago de becas universitarias

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) anunció que ya empezó el pagode becas a estudiantes universitarios.

"Ifarhu informa a todos los estudiantes universitarios que a partir de la fecha, se está realizando el segundo pago de becas correspondiente al año 2025 a través de ACH", informó Ifarhu en un comunicado.

En ese sentido, la institución "exhorta a los beneficiarios que no hayan recibido su pago en los próximos días acercarse a la oficina regional o provinciales que les corresponda, con el fin de consultar, actualizar o entregar su documentación bancaria"