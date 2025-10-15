MOP restaura talud de la quebrada La Gallinaza para prevenir inundaciones en La Chorrera

El Ministerio de Obras Pública informó que realizó trabajos de restauración del talud a lo largo de 50 metros en la quebrada La Gallinaza en La Chorrera.

El MOP indicó que con estos trabajos se pretende prevenir inundaciones en el sector La Revolución, calle 24 Norte, del corregimiento Barrio Colón.

Precisa la institución que la ingeniera residente del MOP, Peggy Güere, verificó que también se atendieron 60 metros de limpieza de zanjas, por donde circulan aguas servidas que desembocan en la quebrada.

"Estas acciones buscan dar mayor seguridad a la comunidad y minimizar las crecidas durante la temporada lluviosa", asegura el MOP.

Asimismo, el MOP recordó que desde el 7 de abril, a través de la empresa RETRANEQ se ha ejecutado su programa de ampliación y canalización de los afluentes de los ríos Caimito y Martín Sánchez.

Por su parte, en el corregimiento Barrio Balboa, sector El Marañonal, se amplió el canal natural en 80 metros lineales y se realizó limpieza de masa vegetal. De manera similar, se trabajó en 25 metros de un afluente que desemboca en el río Martín Sánchez, mejorando el flujo de agua.

Las comunidades beneficiadas con estas intervenciones incluyen Villa Nazaret en Puerto Caimito; Barriadas Industrial 1 en San Mateo y 2 en Valle Dorado; y La Revolución del corregimiento Barrio Colón.

Además, se realizaron acciones de ampliación de cauce en los puentes Porto Viejo – Santa Elena, El Matadero – Marañonal en Barrio Balboa y detrás del supermercado Xtra, en el corregimiento El Coco, fortaleciendo la infraestructura hidráulica y la seguridad de los residentes.