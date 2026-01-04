Ifarhu cumplió con la compleja tarea de pagar lo que se debía

"Nos hemos puesto al día con los programas y hasta con los proveedores; lo que esperamos es que los pagos se hagan correspondientes a los periodos establecidos", fueron las palabras del director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Carlos Godoy.

El año 2025 fue exigente para el personal de la institución, quienes se esforzaron por saldar los pagos que tenía pendiente con los beneficiarios y prestatarios.

El Ifarhu tuvo que manejarse con los recursos con que disponía y, además, para poner la casa en orden, tuvo que suspender programas como el concurso general de becas.

Godoy anunció que en los próximos días se estará convocando al concurso 2026, para el cual hay destinado 50 millones de dólares.

Todavía no se sabe la cantidad de estudiantes beneficiados para esta ocasión, porque también tienen que cubrir las becas para licenciaturas, maestrías y doctorados, con base en las carreras prioritarias que demanda el país. Para las becas socioeconómicas se está exigiendo un promedio de 4.0 o 1.80.

Además del derroche de auxilios económicos otorgados, el Ifarhu comprometió recursos con los que no disponía, según se denunció al inicio de este gobierno.



Con el presupuesto que tuvo el Ifarhu el año pasado se pagaron deudas que venían desde 2021.



La beca socioeconómica suplantará las asistencias que iban dirigidas a estudiantes de bajos recursos.



Ahora, se abrirá un compás para que concursen aquellos estudiantes que tienen promedio inferior a 4.5, pero que deberán cumplir con una condición social,

Por la parte de los créditos o préstamos, estos se activan el 5 de enero, con la recepción de documentos y para este año se cuenta con presupuesto de $12 millones para los nuevos y $20 millones para los vigentes.

La institución brinda créditos para estudios superiores en Panamá y el exterior hasta por 30 mil dólares, con vencimiento a 20 años a un interés de 5%, y hasta 120 mil dólares, con amortización inmediata, a un plazo de 30 años y 4% de interés.

Se reactivan estas asistencias, que estuvieron evvueltas en un escándalo durante la administración anterior y sobre el cual avanza una investigación en el Ministerio Público, que mantiene en detención provisional al exdirector Bernardo Meneses.

El reglamento fue modificado, así como se fortalecieron los mecanismos de control.

Pase-U

Con el cierre fiscal, el último pago del Pase-U quedó para refrendo, por lo que el Ifarhu espera iniciar los desembolsos correspondientes al último trimestre de 2025, a finales de enero.

Uno de los últimos pagos que realizó el Ifarhu en 2025 fue el de becas de Seguro Educativo, correspondientes al desembolso del año pasado.

Esta jornada se desarrolló en distintas regiones del país y benefició a más de 365 mil estudiantes, con una inversión superior a los $ 83.6 millones.

Incluyó los programas de concurso general, puesto distinguido, discapacidad, erradicación del trabajo infantil, arte, cultura y deporte, dietilenglicol y asistencia económica, en los niveles de primaria, premedia y media.