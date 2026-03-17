Implante de válvula cardíaca sin cirugía

Los avances tecnológicos en la medicina continúan transformando la atención de enfermedades cardiovasculares en Panamá. Un equipo de especialistas realizó con éxito la implantación de una válvula cardíaca transcatéter SAPIEN 3, un procedimiento innovador que evita la cirugía de corazón abierto y permite una recuperación rápida del paciente.

De acuerdo con el cirujano cardiovascular Miguel Guerra, este método representa un cambio significativo frente a la cirugía tradicional, que requiere abrir el esternón, detener el corazón y utilizar una máquina de circulación extracorpórea. "Existe una diferencia enorme desde el punto de vista fisiológico. Con esta técnica no es necesario detener el corazón ni realizar grandes incisiones", explicó.

El procedimiento se realiza a través de una pequeña incisión en la ingle, de aproximadamente medio centímetro, por donde se introduce un catéter que transporta la válvula hasta el corazón. Una vez allí, se implanta en la posición de la válvula dañada, restaurando su función de manera eficaz, detalló Guerra.

La válvula utilizada en este caso destaca por su durabilidad, con una vida útil estimada entre 15 y 20 años, superando a versiones anteriores que apenas alcanzaban entre cinco y diez años.

Este avance permite ampliar el perfil de pacientes candidatos, incluyendo personas más jóvenes. El caso tratado corresponde a un paciente de 50 años que, según los especialistas del Hospital San Fernando, no aceptaba tratamientos anticoagulantes de por vida, requeridos en válvulas mecánicas. Gracias a esta tecnología, podrá mantener una vida normal, realizar actividad física y solo requerirá el uso de aspirina.

El cardiólogo intervencionista argentino Adolfo Ferrero explicó que la técnica consiste en acceder al corazón a través de una arteria, sin necesidad de abrir el tórax. "Es una terapia mínimamente invasiva que nos permite reemplazar la válvula aórtica disfuncional mediante un catéter", indicó.

Por su parte, el especialista en cirugía cardiovascular Alfredo Matos detalló que las válvulas cardíacas regulan el flujo sanguíneo entre las cavidades del corazón, y cuando fallan, es necesario reemplazarlas por prótesis biológicas o mecánicas.'

50

años tiene el paciente que recibió la válvula transcatéter.

En este tipo de procedimientos transcatéter se utilizan válvulas biológicas avanzadas, diseñadas para durar más tiempo y reducir complicaciones.

Entre los principales beneficios del procedimiento destacan la reducción del tiempo de hospitalización, que puede pasar de hasta 10 días a solo tres, así como una recuperación más rápida, permitiendo al paciente retomar sus actividades en aproximadamente dos semanas.

Además, se evita el uso de anticoagulantes como la warfarina, medicamento que puede generar complicaciones acumulativas como hemorragias o trombosis.

Este procedimiento incorpora tecnologías para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares y ofrece nuevas oportunidades a pacientes que antes tenían opciones limitadas.