Un estudio del Observatorio Económico de la Contraloría General de la República reveló que cuando los precios internacionales del petróleo bajan, la Canasta Básica Alimenticia (CBA) no se reduce en la misma proporción.

Detalla que entre 2022 y 2025, el petróleo cayó cerca de un 50% desde sus máximos, pero la canasta acumuló un aumento superior al 12%.

"Los aumentos se transmiten rápido y se quedan, mientras que las reducciones no se devuelven. Los hogares panameños enfrentan así un encarecimiento sostenido impulsado tanto por los choques externos como por las dinámicas propias de la cadena de suministro, con un impacto que recae con mayor fuerza sobre quienes menos tienen", destaca el estudio, elaborado por la Dirección Nacional de Asesoría Económica y Financiera de la Contraloría.

Agrega que los aumentos llegan y se quedan, pero las bajas no se devuelven en la misma medida. Esto genera un encarecimiento continuo de la canasta básica que la regulación de precios no ha logrado frenar.

Cuando se registran aumentos en los precios internacionales del petróleo, estos no tardan en llegar a la canasta básica panameña: la mayor parte del impacto se refleja en los primeros dos o tres meses, incluso cuando hay controles de precios vigentes.

En el periodo analizado, que es entre 2022 y 2026, se observa una transmisión asimétrica de los precios internacionales, donde los incrementos se reflejan con mayor rapidez en la canasta básica, mientras que las reducciones no se trasladan con la misma intensidad, limitando los beneficios para los hogares.

El documento aclara que el precio del petróleo no se transmite de forma directa a la canasta básica, sino a través de sus efectos sobre los costos de producción agrícola, transporte y logística, que en conjunto presionan los precios de los alimentos al consumidor final.

