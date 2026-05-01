La última vez que te vi, te dije: "Te amo, mamá". Fueron las primeras palabras de Ángel mientras pasaba sus manos por los ataúdes que guardaban los cuerpos de sus padres y dos hermanas, fallecidos en un accidente de tránsito el pasado 25 de abril en Coloncito, distrito de Chame, provincia de Panamá Oeste.

El acto religioso se llevó a cabo en el sector de La Loma, en el corregimiento de La Ermita, distrito de San Carlos, en donde el pastor Benjamín López, junto a su familia, llevó adelante su labor pastoral como miembro de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional.

El templo construido con hojas de zinc y rodeado por columnas de concreto, que dejan ver la intención de ampliar y mejorar la estructura, quedó chico ante la cantidad de personas que acudieron al sepelio.

La ceremonia religiosa programada para las 10:00 de la mañana inició con retraso debido a la demora del cortejo fúnebre a causa del denso tráfico vehicular hacia el interior del país.

La comunidad de la Loma y los estudiantes del colegio Harmodio Arias Madrid, donde estudiaba una de las niñas de 17 años fallecida en el accidente, leyeron resoluciones de duelo. En estas resoluciones se resaltó el trabajo pastoral y desinteresado de la familia López-Reina.

Quienes conocieron en vida al pastor Benjamin López, resaltaron que siempre incluía en sus prédicas: "Estoy listo. Si el Señor hoy me llama, estoy listo".

Durante la ceremonia religiosa estuvieron los tres hijos de los esposos López-Reina, los cuales no los acompañaban el día del trágico accidente.

Por la muerte de los esposos Benjamín López y Celideth Reina, además de las hijas de ambos, Eimye López, de 19, y una menor de 17 años, se encuentra detenido,

José Montero, de 28 años, conductor del autobús de la ruta Aguadulce-Panamá implicado en el accidente de tránsito.

Por el momento, en el expediente del caso se maneja como causa del accidente la distracción en el manejo.