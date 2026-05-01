Diversas agrupaciones conmemoraron este 1 de mayo, el Día del Trabajador, iniciando con una misa en la Catedral La Inmaculada Concepción en la calle 6, avenida Bolívar de la ciudad de Colón.

Las diferentes delegaciones se hicieron presentes portando pancartas con mensajes alusivos al derecho al trabajo y gritando consignas por las principales calles y avenidas de la urbe colonense.

Nubia Cedeño, de 37 años y una de las participantes, manifestó que esta fecha es dedicada a la defensa de los derechos laborales y las reivindicaciones de la clase trabajadora.

Asimismo Rogelio Delgado, de 39 años, indicó que es necesario que se ofrezcan mayores oportunidades laborales en esta provincia, que cuenta con muchos elementos del sistema multimodal, pero que ellas no llegan a la población como se debería.

En tanto, Felicia Góndola, de 41 años, señaló que los trabajadores son el eslabón importante en la cadena de producción, y así debe ser reconocida por los empresarios.

La caminata culminó en la calle 10, avenida Central de la ciudad de Colón, donde las diversas organizaciones gremiales hicieron una mitin exigiendo mayor trabajo, el respeto al derecho de los trabajadores.