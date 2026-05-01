Dentro de un contenedor fueron encontrados 194 paquetes de sustancias ilícitas, ubicado en la Terminal portuaria en la zona atlántica en la provincia de Colón, informó la mañana de este 1 de mayo, la Procuraduría.

De acuerdo con la entidad, estos se lograron con los brazos auxiliares, en este caso los organismos de seguridad, con la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala.

En la investigación inicial del papel del contenedor, la misma tenía como destino final Irlanda en el continente europeo.

Emilio Castro, Mayor de la zona policial en Colón, informó que en esta acción participó la Dirección Nacional antidrogas junto al Ministerio Público. En el operativo se dio con esta incautación, que venía dentro del contenedor proveniente de Jamaica, con trasbordo en Panamá (Colón) y Bélgica, con el destino final Irlanda.

Indicó que la PN seguirá sus acciones preventivas y operativas, para garantizar la paz y la convivencia pacífica en la provincia de Colón.

Se inicia la investigación por inteligencia de los organismos de seguridad y las autoridades judiciales