Policía da espaldarazo al toque de queda implementado en Belisario Frías y Arnulfo Arias

La Policía Nacional le dio este viernes un espaldarazo a las medidas de seguridad impuestas por la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hérnandez en los corregimientos Belisario Frías y Arnulfo Arias.

De acuerdo con la Policía, estas acciones son muestra del trabajo conjunto y la buena disposición en apoyo a la labor que desarrollan en este sector del país, uno de los más poblados de la urbe capital.

También recordaron que en este sector actualmente se implementa la Operación Intervención Control Territorial Focalizada, contra el microtráfico, la violencia de pandillas con el fin de asegurar el orden público.

La policía recalcó que se mantiene la buena comunicación y trabajo coordinado con otras autoridades locales a nivel nacional en pro del bienestar y seguridad de la ciudadanía.

Con respecto a las medidas, el toque de queda en Arnulfo Arias Madrid y Belisario Frías va desde el 1 hasta el 11 de mayo.

Durante ese periodo, los viernes, sábados y domingos, no se permitirá la circulación ni permanencia de personas y vehículos en espacios públicos entre las 10:00 p.m. y las 4:00 a.m.

La medida busca frenar hechos delictivos como homicidios y el uso de armas en estas zonas, según explicó la administración distrital.

Las autoridades dejaron claro que el objetivo es que la gente “se mantenga en casa” durante esas horas críticas.

Sin embargo, no es una medida absoluta. Quedan exceptuados personal de salud, seguridad, emergencias y servicios públicos, así como personas que deban movilizarse por motivos laborales o educativos, siempre con debida justificación.