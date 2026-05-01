La producción de bebidas alcohólicas en Panamá tuvo un buen primer trimestre este año al aumentar en 13.6% en comparación con el mismo periodo de 2025.

De 66 millones de litros que se produjo entre enero y marzo de 2025, este aumentó a 74.9 millones en los primeros tres meses de 2026.

La principal recuperación se registró en la cerveza y ron, las principales bebidas alcohólicas que consumen los panameños.

El aumento de la cerveza fue de 14.2% al pasar de 62.7 millones de litros a 71.5 millones, mientras que el ron se elevó en 16.7%, al subir de 1.29 millones de litros a 1.51 millones en el primer trimestre del año.

También experimentaron alzas, la producción de coñac (5.5%) y ginebra (16.2%).

Por otra parte, se registró una disminución en la producción de seco de -12.8% y de vodka, que fue de -10.0%.

La producción de seco fue de 1.21 millones de litros, mientras que la de vodka alcanzó 135 mil litros.

El mes de mas producción de bebidas alcohólicas fue marzo, con 26.1 millones de litros, seguido de enero (24.5 millones) y febrero (24.2 millones).