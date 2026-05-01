Luis Santanach, subdirector del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) renunció a su cargo, según información conocida este viernes.

Santanach fue designado en esa posición mediante Decreto Ejecutivo N°84 de 2 de septiembre de 2024 por el presidente José Raúl Mulino.

Profesional de Hidrología, Santanach laboró en el Canal de Panamá y estuvo al frente de la planta potabilizadora de Chilibre.

Luego de la renuncia de Rutilio Villarreal como director del Idaan, el pasado 4 de marzo, Santanach se había encargado de la dirección del Idaan hasta la esta semana.

En esa ocasión manifestó que la misión encomedada era la reparación de las plantas potabilizadoras bajo operación del Idaan.

La escogencia del subdirector del Idaan es potestad del presidente de la República y no tiene que ser ratificado por la Asamblea Nacional.

