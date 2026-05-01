Udelas y UTP intercambiarán conocimientos y recurso humano para proyectos e investigaciones

La Universidad Especializada de las Américas (Udelas) y la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) formalizaron un convenio de cooperación interinstitucional que marca un paso estratégico para fortalecer la educación superior, la investigación científica y la innovación en beneficio del desarrollo nacional.

Esta alianza permitirá integrar capacidades académicas, científicas y técnicas de ambas casas de estudio, consolidando una agenda conjunta enfocada en la generación de conocimiento, la formación de profesionales altamente capacitados y la búsqueda de soluciones a los principales retos sociales y tecnológicos del país.

Durante la firma del acuerdo, la rectora de Udelas, Nicolasa Terreros Barrios, destacó que este convenio representa una oportunidad clave para fortalecer la colaboración entre ambas instituciones y avanzar hacia una educación superior más pertinente, inclusiva y conectada con las necesidades reales de Panamá.

“Esta alianza estratégica nos permitirá consolidar esfuerzos en investigación, innovación y formación profesional, contribuyendo directamente al desarrollo del país y al bienestar de nuestras comunidades”, expresó la rectora.

Por su parte, la rectora de la UTP, Ángela Laguna Caicedo, señaló que este acuerdo amplía las oportunidades académicas para estudiantes y docentes, al tiempo que fortalece las capacidades institucionales de ambas universidades.

“Trabajar de manera articulada nos permite generar mayor impacto en la formación del talento humano y en la construcción de soluciones que respondan a los desafíos actuales de nuestras comunidades”, afirmó.

El convenio establece una hoja de ruta que contempla el desarrollo de proyectos de investigación aplicada, programas académicos conjuntos, intercambio de docentes y estudiantes, así como iniciativas de extensión universitaria orientadas a fortalecer el vínculo entre la academia y la sociedad.

Además, se impulsará la optimización de recursos institucionales y la creación de nuevos espacios de colaboración para la transferencia de conocimiento y tecnología en sectores estratégicos del país.

