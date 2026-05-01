La Autoridad de Pasaportes comunicó que laborará en horario matutino este fin de semana para recuperar el tiempo perdido por un fallo eléctrico durante la semana.

En un comunicado, la autoridad informó que este sábado 2 y domingo, 3 de mayo, atenderá al público en horario de 8:00 a.m. a 12:00 m.d., en ambos días.

El mismo horario aplica para aquellas personas que solo tienen que retirar pasaportes.

De la autoridad exhortaron al público a que se presente con la documentación completa para garantizar un proceso rápido y ordenado.

Una falla en el fluído eléctrico registrada en la tarde del pasado sábado, perjudicó el sistema con el que funciona Pasaportes para la expedición del documento.

Esto provocó que la autoridad suspendiera atención en toda la semana, a lo que se suma que se dieron otros desperfectos eléctricos el martes y miércoles.

