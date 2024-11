Inadecuado manejo de residuos afecta al ambiente y la salud

Una preocupación con la recolección de residuos es que crece el porcentaje de su generación per cápita, y esto se ha observado aún más a partir de la pandemia. En adición, muchas de las situaciones que se presentan con el tema suceden por falta de planificación, explica Álvaro Quirós, gerente de proyectos de Marea Verde Panamá.

Se da un considerable crecimiento en zonas informales que está generando niveles de contaminación que no logran gestionarse porque no se cuenta con infraestructura en cuanto a calles para que ingresen los camiones, no se cuenta con una red ni sistema de recolección en las zonas. Y, por otro lado, recolectar el material y llevarlo al vertedero no es una solución, indica Quirós.

Asimismo, cuando se incendia el vertedero afecta a la población al respirar gases tóxicos y cancerígenos que, con el paso del tiempo, incrementará el número de casos de enfermedades, advierte.

“Cerro Patacón es un sistema colapsado desde hace tiempo, y todo lo que se deposita allí envenena cuencas como la quebrada Camarón, cercana a Merca Panamá, es una de las afluentes de la red de riachuelos que salen desde Mocambo, ya se ve el lixiviado que se está escapando de las tinas de Cerro Patacón y envenena el agua, lo cual llega hasta la descarga del río Curundú. Mucho está sucediendo que la población y los tomadores de decisiones desconocen, que debe manejarse de forma integral”, advierte.

El progreso debería ir de la mano de un tratamiento de residuos apropiado a través de plantas de gestión integral de residuos sólidos que ya existen en el planeta, y que ya tienen nuestros países vecinos. Panamá tiene 40 años de atraso en cuanto al manejo de residuos sólidos, recalca el especialista.

“Aquí hay personas que saben manejar plantas, hay quienes las tienen, hay que apoyar estas gestiones y crear las fórmulas para que los proyectos se hagan de manera correcta y transparente”.

Quirós explica que el residuo y el desecho de la población es una huella dactilar que es el reflejo de la conducta sobre lo que consumen, desperdician, utilizan, reciclan y se le da un valor posterior, y en general está en las manos del ciudadano. Considera que volver a la gestión de los gobiernos locales es la dirección adecuada.

Proyecto Wanda Díaz

La situación de las acciones y mediciones obtenidas en la gestión del proyecto Wanda Diaz es un referente de la situación en el país respecto a la manera en que se tratan los residuos. “Hemos medido 2023 respecto a lo que va de 2024, y el incremento debe estar superando el 50% de lo que hemos capturado respecto al año anterior. Esto evidentemente obedece a la conducta humana”.

En la cuenca del río Juan Díaz hay cantidad de asentamientos informales o invasores, precaristas están ingresando a Panamá Norte, y con ello sus descargas tanto de residuos sólidos como disueltos. La parte de aguas servidas y residuales, que no lleva el proyecto, están llegando a la cuenca, degradando rápidamente la calidad del agua.

“Desde 2021 empezamos a monitorear la calidad del agua en la cuenca del río Juan Díaz, y tenemos evidencia del deterioro de la calidad del agua, de una cuenca viva que tiene grandes ecosistemas ribereños, animales, ñeques, lagartos, tortugas, gran variedad de aves por su importancia migratoria, ecosistema que debemos proteger y cuidar” amplía.

Efectos en la salud

El inadecuado manejo de residuos incrementa muchos problemas de salud, problemas por vectores, respiratorios, cutáneos, gastrointestinales, alérgicos, infecciosos, cardiovasculares, ambientales, entre otros, explica el doctor Jorge Rodríguez Sotomayor, de la dirección de promoción de la salud del Minsa.

Detalla el médico familiar que entre las enfermedades por vectores se encuentran dengue, Zika, chikungunya, malaria, virus oropouche, hantavirus, entre otras. Enfermedades respiratorias son: asma, rinitis alérgica, neumonitis, faringitis, rinosinusitis. Alérgicas: síndromes diarreicos, dermatitis atópica, rinitis alérgica, entre otras. ⁠

Cutáneas: dermatitis atópica e inflamatoria, reacciones alérgicas y rash. ⁠Cardiovasculares: síndrome coronario, derrames, problemas metabólicos. ⁠Oncológicas: diversos tipos de cáncer infantil y de adultos. ⁠Obstétricas: defectos del nacimiento, bajo peso al nacer, parto prematuro.

Algunas enfermedades ambientales: diversos tipos de cáncer, problemas respiratorios, cardiovasculares, gastrointestinales, alérgicos, entre otros. El portar alguna de estas enfermedades y otras, por esta situación, no solo dependen de la contaminación por la basura directamente, sino también indirectamente por quemar o enterrar los desechos, detalla el especialista.