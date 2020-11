Javier Nieto: "En Panamá no se puede hablar de rebrote cuando aún la enfermedad de la COVID-19 no está controlada"

La posibilidad de un incremento de casos de la COVID-19 en Panamá dos o tres semanas después de las reaperturas, coincide con las declaraciones del director de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés en que para la segunda quincena de noviembre puede darse un repunte de casos de COVID-19 en Panamá, dijo el infectólogo Javier Nieto.

Versión impresa

Sin embargo, consideró que en Panamá aún se debe hablar de repunte, más no rebrote, ya que el rebrote de acuerdo con Nieto, es cuando ya la enfermedad está controlada y todavía en Panamá esto no ha sucedido.

No obstante, este repunte va a depender del comportamiento también de la ciudadanía, por lo que dijo que es sumamente necesario que incluso en medio de las festividades patrias las personas sigan tomando las medidas de prevención.

A juicio de Nieto en Panamá se ha tenido periodos de mesetas, pero nunca se ha logrado controlar el número de casos como tal.

De hecho, la reducción que se ha dado en cuanto al comportamiento de la COVID-19 en el país, ha sido en cuanto al número de positividad, que actualmente está entre el 9 y el 10%, sin embargo el número de casos positivos por día, se mantiene, sostuvo el infectólogo.

El 28 de octubre se registraron 825 casos nuevos, mientras que para el 29 de octubre 798 casos.

Para el 30 de octubre se reportaron 822 casos, el 31 de octubre 731 casos y para el 1 de noviembre un total de 738 casos nuevos.

El infectólogo agregó que en Reino Unido, España, Italia, Francia, en República Checa incluso, se ha estado considerando confinamientos, porque se ha superado la capacidad de la trazabilidad, es decir existe un incremento del número de casos y las autoridades no daban abasto para controlar el número de contagios.

VEA TAMBIÉN: Éxodo hacia el interior: ¿Qué medidas debe tomar al visitar a su familia?

En este tipo de circunstancias es necesario regresar al confinamiento, dijo Nieto.

En Panamá afortunadamente los casos se han mantenido en la misma escala de cifras y hasta el momento existe aún capacidad en los hospitales, pero esto no quiere decir que no se deba continuar con las medidas.

Sin embargo, el infectólogo coincidió con el director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau Cortés y la ministra consejera Eyra Ruiz, asegurando que sus declaraciones no están fuera de contexto, ya que en el escenario de la apertura de actividades, no guardar el distanciamiento físico o no usan las mascarillas abrirá la posibilidad de repunte de casos.

Teniendo en cuenta esto, si el repunte de casos, logra superar la capacidad del Ministerio de Salud de identificar de forma oportuna los casos y aislar los contactos, se tendría que considerar medidas de restricción más severas y es lo que nadie quiere que suceda nuevamente.

VEA TAMBIEN: Cirugías en época de COVID-19, ¿qué cuidados deben tener los pacientes?

Nieto sostuvo que en la actualidad las personas están tomando más conciencia del uso de la mascarilla y el resto de las medidas de prevención de la enfermedad. Sin embargo reiteró que si de 10 personas ocho toman las medidas y el resto no, esas dos personas están propensas a contagiarse y contagiar a sus contactos.