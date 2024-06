Jorge Liakópulos: Mundo empresarial lamenta su muerte

El empresario Jorge Liakópulos, propietario de la reconocida cadena de restaurantes Niko's Café, falleció

Liakópulos pisó suelo panameño en 1955, y de inmediato comenzó a trabajar en Café El Pueblo, junto a sus hermanos Juan, Panagiotis y Pericles, dueños de "La Puñalada".

"El primer oficio que me enseñaron mis hermanos fue administrar restaurantes, no soy cocinero, pero sí me gusta la comida y socializar con las personas", dijo en una entrevista.

Escogió el nombre del popular restaurante Niko's Café como una forma de homenajear a Nicolás Liakópulos, su padre.

Y a pesar de haber nacido en el Viejo Continente, su amor por Panamá era incondicional.

"Para mí, Panamá es lo más grande y me siento panameño por decisión propia", decía con orgullo.

La noticia de su fallecimiento ha sido recibida con tristeza por amigos y líderes nacionales.

El expresidente Ricardo Martinelli envió sus condolencias a toda su familia.

"Ha fallecido mi gran amigo Jorge Liakópulos, empresario ejemplar, hombre jovial, buen amigo, inteligente y el ser más amistoso que existía en todo Panamá", expuso.

El presidente Laurentino Cortizo también lamentó su muerte y recordó sus logros como empresario.

Por su parte el expresidente de la Cámara de Turismo, Ernesto Orillac, lo calificó como un hombre ejemplar, digno de admiración y respeto.

