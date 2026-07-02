José Emilio Moreno es electo nuevo rector de la Universidad de Panamá para el periodo 2026-2031

Con una trayectoria de 34 años de experiencia, el profesor José Emilio Moreno se alzó este miércoles como rector electo de la Universidad de Panamá.

Tras una jornada electoral que transcurrió en calma, Moreno, quien encabezó la nómina roja, logró asegurar el respaldo necesario para liderar la institución durante el periodo 2026-2031.

Aunque al momento del anuncio faltaban 58 mesas por escrutar, el conteo oficial, que ya alcanzaba el 71% de las 200 mesas habilitadas, confirmaba una tendencia irreversible.

Con un 57.60% de los votos a su favor, el profesor Moreno no solo se impuso en los resultados, sino que logró una amplia victoria : recibió un sólido respaldo de los docentes (37.64%), así como el apoyo de la comunidad estudiantil (15.33%) y el sector administrativo (4.63%).

Uno de los pilares de este triunfo fue el apoyo masivo de todos los centros regionales del país, lo que otorga al nuevo rector una legitimidad nacional al asumir su mandato.

Los números oficiales reflejaron una participación activa, con porcentajes bajos en votos nulos (3.12%) y en blanco (0.97%).

En cuanto a sus contendientes, el segundo lugar fue para Migdalia Bustamante (nómina 3) con un 18.57%, seguida por César García (12.72%), Denis Chávez (4.04%), Roberto A. Chong (2.46%) y Corina Pérez (0.53%).

Si bien la jornada electoral se desarrolló sin incidentes mayores, algunos estudiantes expresaron su descontento al no poder ejercer el sufragio al no aparecer en el padrón electoral, un tema que, sin duda, quedará en la agenda de reflexión institucional.