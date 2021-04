Juan Pascale: 'Vacunas evitarán complicaciones por covid-19, pero no infecciones o reinfecciones'

El director del Instituto Conmemorativo Gorgas, Juan Pascale, recalcó que la vacuna contra la covid-19 no evitará infecciones o reinfecciones, pero sí ayudará a que el contagio se desarrolle sin mayores complicaciones.

"La vacuna lo que hará es que no nos compliquemos, pero no necesariamente que no nos infectemos o reinfectemos. Hay vacunas que no necesariamente bloquean la transmisión, pero sí hacen que el cuadro sea leve, asintomático o con síntomas superficiales y nos vaya bien", dijo Pascale a Sertv.

Ante las dudas e incertidumbre de cierto sector de la población panameña, Pascale recordó que la vacuna de Pfizer es segura y que incluso protege contra la variante brasileña.

"Las vacunas que tenemos en Panamá son efectivas contra esta variante. Los que ya se vacunaron están protegidos", agregó.

Sobre esta variante, el médico mencionó que a finales de semana, cuando se complete un nuevo periodo de secuenciación, se podrá conocer si hay más casos. Detallló que pudo ingresar al país a finales de febrero o en marzo.

La variante, según Pascale, afecta a todos, pero debido a su capacidad de transmisión, también golpea con fuerza a los jóvenes.

En este sentido dijo que en el caso de los positivos reportados en Panamá, con los viajeros provenientes de América del Sur, sus edades son de 36 y 38 años y su cuadro fue más agresivo.

Por otro lado, Pascale hizo un llamado a que la ciudadanía mantenga las medidas de bioseguridad, debido a que la transmisión depende de su comportamiento.

"Somos los causantes de la transmisión. Podemos tener cualquier variante, y van a venir más, pero somos nosotros los que le ponemos el freno", precisó.

Además, puntualizó que aunque el panorama actual es muy positivo, le preocupa lo que pueda pasar en 15 o 21 días, tras las aglomeraciones y desplazamientos por Semana Santa.