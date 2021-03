Juana Camargo: Las mujeres son excluidas en las tomas de decisiones

En el marco del Día Internacional de la Mujer, surge la interrogante de cómo avanza Panamá en la protección de los derechos de la mujer. Juana Camargo, activista de derechos humanos y miembro de Espacio de Encuentro de Mujeres, hace un balance de la realidad que enfrentan las mujeres y niñas en el país.

¿Cómo estamos en tema de protección e igualdad de género en Panamá?

Se ha avanzado mucho en leyes, el problema fundamental, es que se debe gozar de mayor voluntad política para atender los problemas que las mujeres tenemos en la sociedad. Una de las deudas que tiene el Estado y los gobernantes con las adolescentes, niñas y niños, es la Ley de Educación Sexual Integral. Necesitamos que se enfrente, porque no vamos a tener cambios en esta situación, y cada vez tendremos más niñas dando a luz en edades muy tempranas.

¿Sigue estando el poder en manos de los hombres?

Esta es una sociedad organizada alrededor del poder masculino. Son los que toman decisiones, están en la cúspide de las jerarquías de autoridad, en la vida pública, empresa privada y el mundo social. Aquí hay conferencias sobre la maternidad y lactancia donde los paneles solo son de hombres, y ellos no dan una sola gota de leche. Y eso ha quedado demostrado en la pandemia, las mujeres son víctimas de una situación que nos hace subordinadas. Cuando toda la familia estaba en aislamiento social, las mujeres seguían siendo las 'esclavitas' del hogar.

Igualdad laboral y salarial ¿qué ha mejorado en este aspecto?

La situación en el mercado laboral es totalmente distinta a la que tú imaginarías. En el mercado laboral el 80% son hombres y solo el 27% son mujeres con empleo pleno, con salarios adecuados. Hemos feminizado la educación, pero la barrera fundamental de las mujeres es el trabajo de cuidado o trabajo del hogar.

¿Qué hace a una mujer vulnerable en estos tiempos?

La dependencia económica te genera mucha subordinación al interior del hogar, que no puede romperse fácilmente. La pandemia nos agrava la situación porque quedamos conviviendo con los maltratadores y los femicidios no pararon. Cada vez vemos situaciones que tiene más saña, donde se intenta enviar una lección, de no poder escapar de esa condición que se nos ha asignado en la sociedad. Por eso es que insistimos en la necesidad de una educación sexual integral, que planten una equidad real en el compromiso de hombre y mujeres.

Niñas y adolescentes en albergues, ¿Qué opina sobre este tema?

Es un tema muy delicado, donde el Estado no cumple con una función importante. Es un tema de mucha complejidad por los poderes que se combinan es esta situación. Es una sociedad tan doble moral, por un lado, dice que le preocupa la infancia, por otro lado permite abusos.

Mujeres organizadas, ¿Están siendo escuchadas y tienen claro sus objetivos?

Es un movimiento diverso donde vas a encontrar expresiones distintas en muchos colectivos. Lo importante es que las mujeres tiendan a general expresiones organizadas del pensamiento feminista que busca la reivindicación de los derechos negados históricamente.

¿Qué impacto tiene el 'Me Too' en la sociedad?

El movimiento Me Too es el resultado de todo el accionar del movimiento feminista y las mujeres organizadas a nivel mundial. Yo creo que es bueno porque revitaliza el movimiento, y nos genera más esperanzas. Los movimientos de mujeres hemos estado en una situación compleja por la emergencia de todo el conservadurismo antiderecho que se instauró en los Estados Unidos, y las expresiones en Panamá, que hacen mucho daño a las organizaciones, y a las reivindicaciones de derecho.

Concepción y el aborto, ¿Por qué es un tema de debate?

Temas como la anticoncepción y el aborto se han convertido en una lucha por derechos de las mujeres, por no afectar sus vidas en tempranas edades o en cualquier edad. Somos las únicas en la sociedad que no tenemos control sobre nuestros cuerpos, donde el Estado, la iglesia y todo el mundo piensa que puede decidir sobre él. Mi derecho a decidir debe estar garantizando y el aborto debe ser despenalizado. Es una batalla, igual que los derechos a las uniones civiles, y los matrimonios igualitarios.

¿Son los derechos y la protección de la mujer parte de la agenda política?

A los políticos no le interesa en absoluto. Desde que tenemos Asamblea las mujeres solo han sido 83 las diputadas y los hombres 800, con esto te quiero decir que hay desigualdad. Los partidos políticos y las clases gobernantes decidieron ponernos en un lugar de subordinación, las mujeres son para rellenar las cuotas, son suplentes. Cuando se plantea la paridad, no la aceptan e incluso hay mujeres en esas esferas, que creen que nos la tenemos que ganar.

