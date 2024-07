La CSS podría enfrentar fracaso en nuevo intento por licitar hemodiálisis

El Consorcio Damos Vida, integrado por la mayor empresa de servicio de hemodiálisis de Estados Unidos, volvió a presentar la mejor oferta económica para hacerse del contrato a un monto de 178.1 millones de dólares, de acuerdo con el acta de presentación de ofertas que se dio el pasado 20 de mayo.

El único competidor fue el consorcio PMC-PM, integrado principalmente por la empresa local Promed, la cual ha controlado este negocio desde los últimos 20 años a través de contratos directos y adendas de extensión de tiempo. Hoy día, este grupo sigue controlando este servicio en la CSS y ha logrado ponerse de su lado a uno de los grupos de pacientes que se ha tomado la vocería de una supuesta mayoría.

PMC-PM ofertó en este acto de licitación 190.4 millones de dólares por el contrato del servicio y construcción de las 6 salas de hemodiálisis, un precio que está 12.3 millones de dólares por encima de la oferta del consorcio que lidera DaVita.

Hoy, DaVita enfrenta una serie de presiones que intentan nuevamente tumbar el segundo proceso de licitación. En ambos, DaVita presentó la mejor oferta técnica y económica.

DaVita es una de las empresas del sector salud más fuertes financieramente en Estados Unidos y cotiza en la Bolsa de Nueva York con un margen de capitalización de 6,800 millones de dólares e ingresos consolidados por 11,600 millones de dólares al cierre de 2022.

Pero en Panamá, la empresa ha tenido obstáculos para incursionar. En el nuevo proceso de licitación de la CSS, con número de licitación 2023-1-10-0-99-LP- 517933, se han dado todo tipo de estrategias para dilatar la adjudicación a favor del Consorcio Damos Vida.

El 12 de junio se modificó la Comisión Verificadora y se le pidió al Consorcio Damos Vida subsanar un punto.

El consorcio subsanó la observación de forma y ahora espera que la CSS no vuelva a dilatar o suspender el acto de contratación, tal como ya lo hizo con el primer proceso donde la empresa intentó competir pero no pudo presentar uno de los requisitos técnicos no subsanables.

Al margen de los obstáculos a lo interno del propio proceso de licitación, también uno de los grupos de pacientes de hemodiálisis (ANPIRCF) ha salido nuevamente a pedir la suspensión del proceso de licitación donde DaVita tiene la mejor propuesta por segunda vez.

Sin embargo, la agrupación de pacientes de hemodiálisis GRUPADI ha salido a exigir que se mantenga el proceso de licitación, y señaló a Promed de presentar reclamos para dilatar y hacer declarar fallidas las últimas licitaciones.

"La licitación que se está llevando a cabo la requerimos con urgencia. Actualmente, las salas de hemodiálisis sufren de hacinamiento y pasamos horas esperando un turno en condiciones mínimas. La contratación en conjunto, para la construcción de 6 nuevas salas y el suministro de insumos para el tratamiento, hacen que sea más expedito el proceso", indicó la junta directiva de GRUPADI en un comunicado.