La educación ambiental no puede dejarse al Internet

Angelo Graziani lleva la conciencia ambiental en la sangre, un activismo que ha desarrollado, aunque contradictorio, desde el seno mismo de una familia dedicada la producción del carbón en El Espavé de Chame, pero que también lo ha llevado a conquistar grandes escenarios desde donde ha podido divulgar la importancia de educar a la juventud y a las comunidades en temas de protección ambiental.

Educación ambiental desde las aulas, ¿Cómo lo evalúas en medio de la crisis climática que vivimos como país?

Temo decir que en Panamá la educación ambiental no se ha tomado en cuenta como algo priorizado. Son temas que se han dejado ir a la ligera, porque dicen que tenemos los celulares para buscar la información, pero realmente el rol del docente, del Ministerio de Educación y de los demás ministerios que brindan educación a los estudiantes, es brindar una educación ambiental de manera más autónoma para que el estudiante logre comprenderlo de una manera más sensata. La educación ambiental dentro de las aulas es muy escasa.

El respeto por el ambiente, ¿nace o se inculca?

La educación ambiental debe nacer desde el seno del hogar. Mi familia produce carbón, y al ver la situación de este trabajo, entendimos lo importante que es ser el primer agente de cambio.

Guardián de los Manglares, ¿Cuáles son los resultados positivos de este proyecto?

Es un proyecto que ha tenido un linaje y un trabajo muy arduo, que ni en la pandemia se detuvo. Durante la pandemia fuimos convocados a muchas reuniones y congresos, como el encuentro con Causa en Chile. Hemos reforestado más de 30 hectáreas dentro de la Bahía de Chame, actualmente áreas protegidas. Guardián de los Manglares va mucho más allá, de utilizar a los niños y los jóvenes para defender algo que deben hacer los adultos, realmente , lo que se hace es educar. Dentro del grupo se han hecho visitas y participación internacional. Yo participé en la 2da. Conferencia Evidencia Científica y Políticas Públicas: Cambio Climático en América organizado por Unicef, por parte de Guardián de los Manglares. No se centra únicamente en que el joven sea el agente que divulgue la información, sino que también tenga participación y sean agentes que solicitan espacios para que los jóvenes levanten la voz.

Vienes de una familia que depende del carbón, ¿qué tanto ha calado el mensaje en una comunidad que depende de este recurso?

Es un tema contradictorio, porque yo soy el activista ambiental y, de ellos, se pueden decir que son los depredadores del ecosistema, pero en los últimos días hemos visto un cambio notorio, y es que la comunidad se está adentrando en el cuidado del medio ambiente y del ecosistema, porque ha visto una baja de la misma. Angelo no está en contra de la producción del carbón, la idea es que trabajen de la mano, siendo activistas ambientales enfocados en que para poder producir de una materia prima, también tienen que producir de dónde nace esa materia prima.

¿Cuál es la realidad de la comunidad de El Espavé?

El Espavé es la comunidad más productora de la materia prima del carbón, y eso es lo más preocupante dentro de la problemática, porque, realmente, vetar a una familia que ha hecho de por vida este trabajo, tiene un impacto desde el área social, porque es una herencia familiar, y desde el área ambiental, por las preocupantes cifras. En el año 92, en el área de superficie de especie del manglar había un 26 % y en el último sondeo del 2019, se redujo a un 22.2 %. No son solo cifras significativas, son mayoritarias porque son masas en las cuales se está perdiendo el ecosistema azul que alberga a los animales terrestres, acuáticos y aéreos.

¿Cómo está la conciencia ambiental en Chame, una región de grandes recursos ambientales y ecológicos?

Tristemente, el activismo ambiental dentro del área de Chame, es muy escaso. No podemos decir que está en peligro de extinción porque tampoco hemos empezado con una gran masa de gente que se una a la protección del ecosistema. El área de Chame lo ha notado, desde la disminución del cauce de agua del río Chame. Es preocupante tener la problemática cara a cara y que no se haga nada. Si desde el hogar no se inculca la protección del mismo, no podemos hacer que la sociedad lo haga de manera cultural.

Estamos en medio de una campaña electoral, ¿cómo ves la agenda política en este tema?

Desde un taller de liderazgo juvenil con la fundación de los Clubes Rotario de Panamá escuché una frase del dirigente: "No importa cuantas cosas digas, lo importante es cuantas cosas haces". Es eso lo que estamos esperando, cuántos hacen en lugar de decir. Para poder ver desde el área política qué nos ofrecen hay que preguntarles. ¿Qué nos ofrecen para hacer que esos cauces de ríos dentro de nuestros distritos de Chame y San Carlos no sean vendidos? Es preocupante ver como son vendidas nuestras tierras en Chame.

¿Qué hace falta para que se entienda que el trabajo ambiental equivale a justicia social?

Lo que hace falta son los espacios de participación. Dentro del área de Chame , en los últimos tiempos, lo único que se ha hecho es una limpieza de playas en Punta Chame. Lo cito porque fue el único donde la comunidad se colocó en participación, porque Guardián del Manglar, los fines de semana pasados, hizo reforestación, pero es algo que Guardián del Manglar no ha dejado de hacer. Entonces, lo que hace falta es más activismo de participación comunitaria. Dentro del cierre que se hace en Chame, las mismas personas recogen la basura que se encuentran en el lugar, porque si estamos peleando contra la contaminación ambiental, también tenemos que ser agentes de cambio.

¿A dónde ha llevado este mensaje Angelo Graziani?

Mi activismo viene desde los 3 años. He tenido participación con estudiantes de las Universidades de Kansas, Minnesota y Canadá, también con el Grupo de Manglar Vivo de Cuba. La participación en la Conferencia Evidencia Científica y Políticas Públicas: Cambio Climático en América, organizado por Unicef, así como dentro de documentos como la publicación en la Iniciativa Climática internacional, comprometido con el Parlamento de las Naciones Unidas para el Desarrollo representando a Panamá y a toda América Latina y el Caribe. También en las Palabras a la Acción del Cambio Climático, Unicef, entre otras.