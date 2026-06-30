La obesidad es reconocida como una enfermedad crónica que afecta a millones de personas en el mundo. Se caracteriza por la acumulación excesiva de grasa corporal y está asociada a complicaciones graves como la diabetes tipo 2, la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares.

Por otra parte, en América Latina y el Caribe la incidencia de obesidad y sobrepeso ha aumentado de manera sostenida en las últimas décadas. En este sentido, Panamá refleja esta tendencia con cifras preocupantes: el 76% de la población presenta un índice de masa corporal elevado y el 40% de los adultos vive con obesidad.

El médico internista y endocrinólogo Gustavo Marciaga señaló que la obesidad no debe verse como un tema de estética, sino como una enfermedad seria. Explicó que las personas con sobrepeso tienden a ser más propensas a afecciones crónicas debido al exceso de grasa corporal.

Por tal motivo, recomendó realizar ejercicio físico, seguir una dieta saludable, evitar el consumo excesivo de carbohidratos, dormir las horas necesarias y mantener una adecuada hidratación, con el fin de adoptar un estilo de vida más saludable.

Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud ha advertido que la obesidad en la región podría alcanzar un 73,2% de incidencia para 2030, lo que incrementará el impacto en enfermedades crónicas no transmisibles como cardiopatías e ictus, principales causas de mortalidad.

Ante este panorama, la oferta de medicamentos innovadores para el tratamiento de la obesidad y la diabetes mellitus tipo 2 es clave. En este sentido, recientemente la farmacéutica Adium anunció el lanzamiento en Panamá de tirzepatida. El producto estará disponible a partir de julio de 2026 en su presentación de plumas multidosis prellenadas, conocidas como KwikPen, siendo esta su única forma oficial en el país.

La tirzepatida actúa como agonista dual de los receptores GIP y GLP-1. Estos mecanismos permiten estimular la producción de insulina, reducir la glucosa liberada por el organismo y prolongar la sensación de saciedad, lo que contribuye al control del peso y de la glucemia.

De esta manera, con este tipo de medicamentos se busca en los pacientes que sufren de esta enfermedad lo siguiente: reducir el exceso de tejido adiposo, prevenir el desarrollo de nuevas complicaciones, mejorar las ya existentes, considerar la seguridad y tolerabilidad de los agentes farmacéuticos, mejorar el funcionamiento físico y la calidad de vida, así como aumentar la esperanza de vida. Sin embargo, todo esto solo se consigue con disciplina del paciente del acompañamiento del médico y nutricionista.