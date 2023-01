La realidad del agua es un espejo de la inequidad

El Instituto de Acueducto y Alcantarillado Nacionales (Idaan) reconoce una marcada brecha entre la oferta y la demanda de agua potable que atribuye a la falta de estadísticas e inversión prioritarias del Estado. El director de la entidad, Juan Antonio Ducruet, habla de las acciones para hacer frente a esta realidad.

¿Cuál es la brecha real en el acceso de agua potable en Panamá?

Desde el año 2020, no tenemos una información confiable y validable. Esperamos que los resultados del Censo determinen de una manera más clara esa brecha, qué tanto se ha ido cerrando o qué tanto se ha ido abriendo. Paralelamente, estamos haciendo un catastro, levantando cliente por cliente esas realidades. Comenzamos en el 2022 y lo vamos a terminar en el 2023. En la gran área metropolitana estamos catastrando más de 500 mil clientes, y ya llevamos, 150 mil. El censo del 2010, hablaba de que 800 mil personas no tenían agua 24 horas al día, de esos muchos eran de acueductos rurales, de lugares donde hay brecha entre la producción, distribución y consumo y otros que tienen que ver con el crecimiento informal. En el área metropolitana hay más de 70 mil personas que reciben agua por carro cisterna, lo que es demasiado. Luces más formales vamos a tener una vez se entreguen los resultados del censo de Población y Vivienda, que servirán de guía para focalizar las inversiones públicas. Lo que sí te digo, es que de 700 mil clientes que tiene de manera formal el Idaan, menos del 15% tiene algún problema de continuidad.

¿Por qué no se logra romper la inequidad?

Es importante separar las responsabilidades de Idaan como una empresa prestadora de servicio, y no confundirlo con la responsabilidad de Estado y el crecimiento informal. La realidad del agua potable y el saneamiento en un país, es un espejo de su institucionalidad, de la equidad o inequidad del país. Cuando uno ve que un país crece, como lo hemos hecho nosotros, y las infraestructuras no van acorde con ese crecimiento, entonces, quiere decir que las prioridades no han estado en el lado correcto. No es la capacidad de inversión del Estado, la pregunta es, cuánto has invertido en el agua o electricidad. Al final, es un tema de la gobernanza del país, de cómo se genera la función de la ciudad y a lo mejor, hasta de políticas públicas.

¿Qué tanto es prioridad el agua en materia de inversión?

No es un tema de dinero solamente, las cosas requieren tiempo, planificación, organización y una estrategia para saber para dónde vas. Hemos hecho tres cosas fundamentales, una inversión importante en la transformación del Idaan como modelo de empresa con un préstamo del BID; recuperar más de $1,200 millones de inversiones en 80 proyectos, de los cuales $800 millones no tenían fondos. Estamos haciendo la reestructuración financiera para asegurar que esos proyectos se terminen; y tercero, iniciar nuevos proyectos necesarios en lugares donde nunca se hacía inversión pública en agua potable.

Además de la cantidad, ¿qué pasa con el reclamo de la calidad?

Te puedo decir que el agua de las áreas urbanas es perfectamente potable, y se puede beber, sin ningún problema, de la pluma. Ese es el agua que yo tomo. En cuanto a la calidad del servicio, el 85% de nuestros clientes tienen el agua las 24 horas, con parámetros que los mide la ASEP. Evidentemente, hace falta mucha inversión para mejorar la continuidad, sobre todo en áreas donde la oferta con la demanda están presionadas. La misma planta de Chilibre está al 100%, cada vez que se daña una bomba hay un problema; la planta de Howard que son áreas con grandes brechas, la planta de Las Mendoza; la ampliación de la planta de Chitré. La planificación de la infraestructura para cerrar la brecha, es el foco.

¿Cuándo esos proyectos se harán realidad?

Ojalá fuera una fecha, el tema es que es un proceso. Te puedo decir, que la planta de Howard va a estar terminada hacia el 2024, la ACP saldrá a licitación la ampliación de la planta de Las Mendoza, debe tomar unos 36 meses una vez se inicien los trabajos. Se están haciendo muchas inversiones, tienen distintos cronogramas, una vez tengamos la capacidad de producirla, entonces hay que ver la parte de distribuirla.

¿Cuánto paga el Idaan por agua?

Lo que hace la ACP es vender agua en bloque al Idaan. Normalmente, está en $0.70 cada mil galones, lo importante es que es un costo sincerado, muy real a lo que cuesta producirla.

¿Quiénes son los mala paga del Idaan?

La morosidad había bajado hasta casi $70 millones y vino la pandemia. Durante el 2022, brindamos un plan de arreglo de pago, y el 10 de enero iniciamos el programa de corte a la morosidad. Ese 85% que recibe el agua las 24 horas y de buena calidad, tienen que pagarla. El corte no está aplicado en los lugares con deficiencia en la distribución. El Idaan siempre va a brindar facilidad de pago.

¿Dónde se concentra esa morosidad?

En todas partes, en la parte comercial y la parte residencial. Usted lo va a ver desde Costa del Este hasta San Miguelito. La mayoría de nuestros clientes se mantienen al día. Estamos invirtiendo en digitalización para facilitar el pago por todo los canales. Los canales existen, al final lo importante es la responsabilidad de cada cual.

¿Cuándo se reducirá esa brecha?

Sabemos que la brecha es bien grande y es importante separar, entre lo que ha sido la brecha por responsabilidad de la priorización del estado para invertir en reducir la diferencia en el acceso al agua potable. Hace falta mucho, probablemente el siguiente gobierno, no es menos de $2,500 millones, lo que tendrá que invertir en agua potable para alcanzar a todas las periferias.

¿Cuál es el aporte de su administración?

Nosotros pretendemos tres cosas fundamentales: el proceso de transformación del Idaan como empresa pública de servicio de agua. Queremos dejar un Idaan que se parezca mucho al Metro de Panamá; consolidar las grandes inversiones de los proyectos de agua y saneamiento que lleva el Idaan. Consolidarlos de manera financiera y asegurar que terminen en los tiempos oportunos, y cuatro, comenzar proyectos importantes como la ampliación de la potabilizadora de Chitré, y comenzar proyectos en la costa de Colón, Bocas del Toro, que son más chicos, pero que impactan a los Panamá con brecha más marcada con tema del agua. Nosotros no vamos a terminar todo esto, pero lo vamos a dejar con una estrategia muy bien planteada.

¿Cabe la idea de privatización en el Idaan?

La privatización, no cabe casi en ninguna parte, pasó de moda en los sistemas de agua potable. Fue una corriente que se dio a finales de los 90. En el mundo no hay muchos modelos de empresas que se están privatizando. Creo que debemos revisar nuestro modelo de gobernanza, más hacia una regionalización. El agua se administra con cuencas y se debe tomar en cuenta a los municipios, que están abasteciendo por esas cuencas; mancomunidades municipales, no es municipalidad per se. Ese era el plan, pero no cayó la pandemia.

