Leblanc y Russo, entre los 35 aspirantes a Defensor del Pueblo

El periodo de postulación para el cargo de Defensor del Pueblo cerró la tarde de este viernes con un total de 35 aspirantes, entre ellos el actual defensor, Eduardo Leblanc González, y la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, Ángela Russo Mainieri.

La recepción de documentos, a cargo de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, inició el pasado 18 de marzo y culminó este viernes.

Se informó que el lunes 23 de marzo se publicará la lista oficial de aspirantes en las redes sociales de la Asamblea Nacional y en un medio de circulación nacional. Esto permitirá que los expedientes sean presentados ante el pleno de la comisión, instancia que también dará a conocer el mecanismo de selección del futuro Defensor del Pueblo.

El reglamento establece que los aspirantes deben presentar una serie de requisitos, entre ellos carta de postulación, el certificado de nacimiento debidamente timbrado, la copia autenticada de la cédula por la Dirección Nacional de Cedulación, certificaciones del Tribunal Electoral, que indiquen que la persona está en pleno goce de sus derechos civiles y políticos y que no tiene suspendidos sus derechos ciudadanos.

De igual manera, deben incluir certificaciones de los antecedentes penales o antecedentes personales emitidos por la Dirección Nacional de Investigación Judicial; una hoja de vida y una declaración jurada que hace el candidato o la persona que se postula, indicando que no ha sido condenado por delito con pena de prisión por más de 5 años.

Además de Leblanc González y Russo Mainieri, en la lista de aspirantes figuran Johana Patricia Díaz Alberola, Boris Alexis Corcho Díaz, Luis Antonio Aldeano Ortiz, Esperanza Anayansi Ruiz Cerón, Anahí Quintero Belda, Jahaira Esther Rangel Núñez, Joel Alexis De León Quintero.

También Dilia Estela Cornejo Meneses, Rodrigo Alberto García Rodríguez, Igor Jomir Herrera Brugiati, Cleovis Madrid Ledezma, Rodrigo Alonso Frago Madrigales, Jorge Zúñiga Sánchez, Giselle Annette Emiliani Duque, José Luis Carles Rodríguez, Joyce Janette Araujo Lasso, Raúl Eduardo Peñaloza Testa, Gloria del Carmen Young Chizmar, Félix Humberto Paz Moreno, Venicia Clementina Chang Monterrey.

Asimismo, Guillermo Santamaría, Jorge Enrique Aguirre Leason, Allan Poher Barrios Rosario, José Antonio Collado Valencia, Gina Larissa Correa Hils, Meiky Luz Quintero Hernández, Roberto Rivera Concepción, Rubén Darío Frías Ortega, Johanna Yamileth Aguirre Frías, Alexander Rojas Figueroa, Ela Marife Jaén Herrera, Edgar Manuel Castillo Santamaría y Ricardo Alejandro Valencia Aria.