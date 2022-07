Levantamiento social no es político y el gobierno debe prestar mucha atención, advierten expertos

El levantamiento social que vive Panamá nace del malestar real por el deterioro de la condiciones de vida de la población y la indignación con un gobierno que no ha mostrado capacidad de liderazgo para lidiar con la situación.

Para el politólogo, catedrático y economista, Richard Morales, el país se enfrenta a un levantamiento social popular que responde a dos caras de una misma crisis, el alto costo de la vida y la precarización laboral que se dio durante la pandemia.

Morales descartó la motivación política dentro de estos movimiento. El catedrático aclara que el 'descontento no se fabrica' en una ciudadanía que espera que el Gobierno reasigne los usos del presupuesto, recorte los gastos superfluos que se pierden en corrupción y privilegios, que se contraigan las exoneraciones que reciben las grandes empresas y que se atiendan los precios de los combustibles.

El planteamiento de Morales, coincide con el del fundador del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Francisco Sánchez Cárdenas quien considera que las manifestaciones en la calles refleja el genuino malestar de la población por la situación económica que vive el país.

Sánchez Cárdenas sostiene que el Gobierno debe prestar mucha atención a un movimiento que apenas está iniciando y debe tomar medidas que le demuestren al pueblo una aptitud de cambio y rectificación.

Para el dirigente del partido oficialista, la fase crítica se originó con la aprobación de la Ley de Incentivos para el sector turismo, al aprobar los millones para homologar sueldos en la Universidad Nacional Autónoma de Chiriquí; con la reelección en la Asamblea Nacional de las estructura que son parte de los problemas que se viven actualmente, y con la fiesta en hoteles que fue un insulto a la población.

El Gobierno Nacional no puede seguir presentándose con las mismas caras. "Debe salir el equipo político del Gobierno y no los técnicos; mandar a la ministra de Educación a enfrentar semejante problema no fue el mejor paso", indicó Sánchez Cárdenas.

¿Dónde están los diputados que tienen una experiencia enorme en política?, cuestionó el dirigente político. "Están pasando agachados, porque el pueblo los identifica a ellos como originarios y causantes de la situación", respondió.

Sánchez Cárdenas recomienda al presidente de la República tomar esto en sus manos y plantear las medidas que tenga que tomar para devolverle la confianza al pueblo panameño.

La solución es mucho más estructural que un impuesto a la gasolina, hay cosas muy profundas que faltan hacer para que el pueblo coja confianza y, entonces, se le puedan pedirle sacrificios, concluyó.

Para el economista y politólogo Richard Morales, el presidente debe anunciar medidas concretas sobre el precio del combustible y que la forma de pagar ese control de precio sea a partir de contención de gasto y del despilfarro del Gobierno.

"El presidente debe aceptar la demanda del pueblo panameño y las reivindicaciones sociales, no hacer un llamado a mesas de diálogos. Requiere medidas concretas que respondan al clamor popular", concluye Morales.

Realidad

Panamá entra en su segunda semana consecutiva de protestas, huelga y cierres de vía por gremios docentes, organizaciones sindicales y otros grupos que respaldan la movilización contra el alto costo de vida, el desempleo y alza en el precio del costo del combustible.

Autoridades del Gobierno se reunirán hoy en una mesa de Alto Nivel con representantes de la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (Anadepo) y la Alianza Pueblo Unido por la Vida.

Igualmente, se espera un pronunciamiento por parte del presidente de la República, Laurentino Cortizo, quién retornó al país luego de una semana en el exterior por motivos de salud.

