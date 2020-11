Lourdes Moreno da un jalón de orejas tras aumento del Rt: 'La pandemia no es relajo'

La doctora Lourdes Moreno, jefa nacional de epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa), hizo un llamado a la población a dejar a un lado las celebraciones que involucran aglomeraciones, tras el aumento del número reproductivo efectivo (Rt) de la pandemia de la COVID-19, durante la última semana.

Según datos del Minsa, el Rt de la semana pasada estaba en 0.92% y ahora sobrepasa el valor recomendado.

"No puede ser que nosotros hemos estado en una meseta por más de cuatro semanas, hemos estado muy por debajo del 1 en el Rt nacional, sin embargo, esta semana lo hemos vuelto a elevar y estamos en 1.04", destacó la médica en Telemetro Reporta.

Moreno se refirió puntualmente a un grupo de ciudadanos de Tocumen, que organizaron un desfile clandestino.

"Precisamente, Tocumen es una de las comunidades de la región metropolitana de salud con un alto Rt, de 1.35. Señores, esto no es relajo, lamentablemente son los jóvenes los que llevan el virus a las casas. Hoy lo que son risas, festejos y grubeo, después pueden ser lágrimas y tristezas", puntualizó.

La epidemióloga resaltó que el Gobierno ejecuta un plan basado en siete pilares, que de nada podrían servir si la población no pone de su parte. Igualmente, expresó su incomprensión porque destacó que la gente, no toda, se queja de las medidas de restricción, pero no pone de su parte.

"De qué vale planificar y hacer este gran esfuerzo si somos 4 gatos. No es relajo y por un par de horas se puede ver afectada toda una población. Después no quieren que regresemos a las medidas de restricción y movilidad, pero no estamos poniendo de nuestra parte", comentó.

Moreno pidió a la población reflexionar, sobre todo porque el país necesita recuperarse económicamente.

"Se trata de que verdaderamente el panameño se siente, se centre y tome conciencia. El país económicamente se está tratando de levantar y no podemos echar un paso atrás, pero de ser necesario se van a tomar todas las medias porque hay que salvaguardar vidas", agregó.