Lucy Molinar: La entrega de tecnología no es un capricho

La ministra de Educación, Lucy Molinar, defendió el proyecto de entrega de laptops a cada estudiante de 7º a 12º grado de todo el país, como herramienta tecnológica en su proceso de aprendizaje.

Para Molinar, la entrega de tecnología no es un capricho, y en esta ocasión, estas computadoras son mucho más robustas que las de hace 10 años.

La ministra explicó que con estas computadoras tienen capacidad de darle seguimiento a lo que hace cada estudiante con la computadora. Además, el procesador es de i3 para los estudiantes, mientras que el de los docentes es i5, tiene 16 gigas de disco, entre otros beneficios.

Molinar no deja a un lado la importancia de arreglar las escuelas, por ello, adelantó que tienen un plan muy agresivo para estas rehabilitaciones, a los precios que corresponden.

A pesar de ello, la ministra dijo no hay forma de arreglar 3,500 escuelas en un año, ya que es técnicamente imposible, por lo que van a ir al ritmo del presupuesto y de las supervisiones que puedan hacer a los contratistas.

En cuanto al acercamiento que ha tenido con los gremios magisteriales, Molinar indicó que la convivencia no ha sido fácil, sin embargo, tuvieron una reunión que fue muy respetuosa y de la que salió muy contenta, porque eso les abre una posibilidad de comunicarse sin tener que saltar barreras.

De acuerdo con la ministra, la pandemia dejó muchas secuelas en la educación, debido a que Panamá fue el país que menos atendió a sus estudiantes.

“Hoy el estudiante tiene que volver a ser prioridad para nosotros, yo respeto lo que cada uno quiera decir en materia política a favor o en contra, todo lo contrario, hay derecho, pero el estudiante no se le puede sacrificar más”, detalló en Telemetro Reporta.

La alta funcionaria también manifestó que el país está teniendo problemas de salud mental muy graves, en razón de lo cual, los gabinetes psicopedagógicos juegan un papel importantísimo y están en proceso de ampliarlos y articular su radio de acción.

“Por eso comenzamos tan fuerte con la Escuela para Padres si la casa y la escuela están unidas, es más fácil detectar y resolver problemas, pero además la dirección de padres todos están trabajando muy articuladamente para para poder servir de soporte a ese niño que hoy necesita el respaldo de su casa, pero también de fuera de su casa”, expresó.

Sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declara que las escuelas privadas no pueden negar el acceso a clases por pagos pendientes, Molinar sostuvo que es de obligatorio cumplimiento y al estudiante no se le puede perjudicar. No obstante, hizo un llamado a los padres de familia para que le hagan frente a sus responsabilidades y que cumplan con los pagos.