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Martinelli se refiere al tema minero y deja una frase para la reflexión:"Una mujer está encinta o no lo está"

Publicado 2026/10/02 05:00:00
  • Redacción / nacion.pa@epasa.com /@panamaamerica

"Por favor, pongámonos serios y tomemos decisiones que sean de beneficio del país", dijo Martinelli.

Ricardo Martinelli. Foto: Archivo

Ricardo Martinelli. Foto: Archivo

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El expresidente Ricardo Martinelli (@ricardomartinelli99) se refirió a la conferencia de esta semana en la que se entregó el informe sobre la mina. 

"Después de escuchar la conferencia de prensa sobre la apertura o no de la mina de First Quantum, he quedado con más dudas de la que tenía antes", señaló el exmamdatario en un video publicado en su cuenta de Instagram.

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Añadió: "A mí siempre me han dicho que una mujer está encinta o no está encinta. No hay una mujer medio encinta. Y eso es precisamente lo que nos está pasando ahora".

Martinelli también dijo: "Por favor, pongámonos serios y tomemos decisiones que sean de beneficio del país, que tanto requiere y demanda más ingresos, más empleo y más seriedad, cosa que pareciera ser nos hace falta a todos los panameños".

 

 

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