Martinelli se refiere al tema minero y deja una frase para la reflexión:"Una mujer está encinta o no lo está"

El expresidente Ricardo Martinelli (@ricardomartinelli99) se refirió a la conferencia de esta semana en la que se entregó el informe sobre la mina.

"Después de escuchar la conferencia de prensa sobre la apertura o no de la mina de First Quantum, he quedado con más dudas de la que tenía antes", señaló el exmamdatario en un video publicado en su cuenta de Instagram.

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Añadió: "A mí siempre me han dicho que una mujer está encinta o no está encinta. No hay una mujer medio encinta. Y eso es precisamente lo que nos está pasando ahora".

Martinelli también dijo: "Por favor, pongámonos serios y tomemos decisiones que sean de beneficio del país, que tanto requiere y demanda más ingresos, más empleo y más seriedad, cosa que pareciera ser nos hace falta a todos los panameños".