Masacre de Texas: EE.UU. enfrenta grave problema de salud mental, ¿qué se puede hacer en Panamá?

La masacre de Texas que dejó 22 personas muertas demuestra que Estados Unidos (EE.UU) tiene una sociedad con grandes problemas de salud mental que no ha podido solucionar, y a la vez hace un llamado a otros países como Panamá a actuar de manera preventiva y no reactivan.

El debate, según expertos más que centrarse en la facilidad para adquirir armas debe estar en qué se ha hecho mal para ir corrigiendo y evitar este tipo de situaciones.

Este tipo de hechos no es la primera vez que se registra en la nación más poderosa del mundo, ya que constantemente se dan incidentes con personas que enfrentan algún tipo de trauma o afectación mental.

En ese sentido el sociólogo Gilberto Toro considera que en Estados Unidos hay un grave problema de salud pública, sobre todo salud mental que no se empezado a tratar y que podría conllevar a situaciones aún más trágicas.

A su juicio lo primero que tienen que reconocer las autoridades son las fallas en no haber atendido a la población que enfrenta graves problemas de salud, y se han concentrado invirtiendo en otras cosas.

Sumado al tema de la salud mental, está el aspecto de los valores y la educación con la que se instruyendo a los ciudadanos norteamericanos desde pequeños.

La desintegración familiar, el impulsar desvalores como positivos, también son hechos que alimentan este tipo de situaciones que terminan con muerte de mucha gente inocente.

Toro plantea que a EE.UU le está costando trabajo lidiar con el problema serio de salud pública que tienen.

“El tema no es que haya armas o si se pueden comprar, el tema son las condiciones mentales en la que está un alto porcentaje de sus ciudadanos, víctimas de depresión, estrés, locura, y lo otro es que ellos generan mucho material tóxico para mentes débiles con respecto a la conducta, a los hábitos, creencias, prácticas”, indica el especialista.

Plantea que lamentablemente está cosechando lo que siembran, ya que allí se ve claramente como un sistema como el que desarrolla EE.UU. y transmite hacia otros países no ha tenido resultados positivos a los interno.

“Ellos tratan de poner orden a nivel mundial, pero no han empezado a trabajar con los problemas internos que tiene su población”, señala.

Considera que EE.UU. va a tener que hacer una inversión igual o superior a lo que hacen en, sobre todo la salud mental, porque si se sigue en negación por más que se invierta no habrá cambios.

El sociólogo trae el tema a Panamá y explica que se tienen que hacer una inversión en la niñez y la juventud para evitar que ese futuro caiga en problemas.

“Hay que invertir y trabajar en esa gente mientras eso no se mejore no va haber sistema municipal, Ejecutivo que pueda mejorar esa situación. Aquí el asunto está en apuntar a trabajar con la gente y si ya estamos hablando de adultos que no se pueden cambiar, toca apuntar seriamente hacia las escuelas y colegios para poder ver los resultados”, recalca.

Agrega que “hay que invertir en programas y proyectos de lujos para transmitir a los niños y jóvenes que ser ordenados, ser limpios, saber denunciar, saber manejar sus derechos y deberes tienen sentido, no lo contrario, no ser corrupto, no ser delincuente, no ser mentiroso, no ser desleal, porque si el mensaje es otro estamos perdidos”.

Volviendo a la realidad de EE.UU. señala que es un problema tan serio que ya a estas altura puede haber otra persona planeando hacerse famoso, sin importar morir, siendo parte de una nueva masacre.

La situación de enfermedad de la población estadounidense, no solo es un problema interno, sino que se convierte en una mal que puede afectar a las demás naciones, a juicio del sociólogo.

Explica que en Panamá no se está haciendo uso de personal psiquiátrico, psicólogos, sociólogos y trabajadores sociales para impulsar proyectos de salud pública.

Por su parte el abogado en Derecho Internacional, Luis Fuentes Montenegro manifiesta que se trata de una sociedad que con independencia de que es la primera potencia del mundo, tiene sus problemas sociales que debe atender con urgencia.

“Problema de educación en los adolescentes, en los niños que están en proceso de incursionar en la pubertad, y esos problemas se reflejan en dos aspectos: una situación psicológica que está atrofiando a la sociedad; y la segunda es el problema de desequilibrio de la entidad familiar”, indica.

El internacionalista es de la opinión que todo el problema social y de salud es abonado por las ideologías de género, consecuencias de la política de reducción poblacional, que incluso están llevando al sector educativo herramientas educativas que van contra valores éticos, que van contra entidades tradicionales como el de la familia, y en que desencadena todo eso proceso de inestabilidad individual y social y esto se manifiesta en actuaciones desproporcionadas donde se dan este tipo de hechos.

“Este fenómeno que se produce en la cuna del desarrollo del libre mercado, la cuna de la democracia como es Estados Unidos nos debe hacer un llamado de atención a sociedades que nos encontramos en vía de desarrollo, porque si eso ocurre allá donde nos pintan que las cosas están muy bonitas, entonces te puedes imaginar esta situación en sociedades como las nuestra guardando obviamente las proporciones.”, explica el jurista.

Recuerda que en EE.UU hay una liberalización sobre la proporción de armas, sin una educación previa sobre el uso de las mismas. Hay un criterio armamentista que se le va inculcando a la sociedad a través de los medios de comunicaciones y a través de eventos como el de las guerras y confrontaciones.

