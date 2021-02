Médicos del Hospital San Miguel Arcángel se mantienen en paro

Los médicos del Hospital San Miguel Arcángel, en San Miguelito, permanecen en paro desde este lunes 1 de febrero

Los motivos de esta medida de presión es que se les adeuda 1.3 millones en vigencia expirada y además que se certifique que se está,pagando la cuota obrero patronal y del Siacap.

Están en paro médicos especialistas, generales y odontólogos, quienes aseguran que no levantarán la medida hasta que se establezcan fechas y cronogramas para efectuar los pagos. “Hasta que no hagan esto, nosotros no podemos seguir”, advirtieron los profesionales de la salud.

En meses anteriores, personal de este mismo nosocomio denunció también pagos de salarios atrasados, así como falta de insumos médicos.

Aclararon que en medio del paro, la atención en urgencias y salas covid-19 se mantendrá.

Los médicos indicaron que se mantendrán con el paro hasta que se de una respuesta en concreto.

Por su parte la Dirección Médica del Hospital San Miguel Arcángel, informó que es un proceso que toma tiempo.

Ya la documentación se está analizando y luego debe recibir el refrendo de la Contraloría de la República, según se informó.

