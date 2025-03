Meduca busca reformar la educación superior

Reestructurar la enseñanza superior a través de evaluaciones eficientes es uno de los objetivos del Ministerio de Educación (Meduca), por ello, presentarán ante la Asamblea Nacional un proyecto para reformar la ley de acreditación universitaria.

Según la ministra de Educación, Lucy Molinar, este proceso no busca afectar la autonomía universitaria, al contario, su propósito es fomentar la excelencia educativa superior para facilitar la inserción de los jóvenes al campo laboral.

Molinar recordó cuando durante su primera gestión a cargo del Meduca tuvo que cerrar alrededor de 900 instituciones porque no cumplían con los requisitos educativos necesarios para establecerse como centros de enseñanza, una situación que sigue replicándose en el país.

El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Panamá (UP), José Álvaro, considera que toda evaluación al sistema educativo “es conveniente”, sin embargo, la institución debe comenzar por solucionar las problemáticas existentes en el nivel inicial.

A su juicio, los cambios a la ley No. 52, que crea el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para el Mejoramiento de la Calidad de la Enseñanza Superior Universitaria en Panamá, no deben segmentarse únicamente en el concepto de “acreditación”, sino permitir a las universidades públicas reorientar la educación superior, eliminando carreras que no van acorde a las necesidades del campo, y dar prioridad a la formación de los profesores a nivel superior.

El docente señala que la preparación de todo el personal académico del país debe estar en manos del Estado y no del sector privado para garantizar una mano de obra eficiente, preparada y eficaz para el país.

“La enseñanza a nivel superior debe contar con un proceso de verificación no solo de los planes de estudio, sino de la planta académica”, aseveró.

Álvaro cuestiona el hecho de que en algunas universidades no oficiales del país, las clases sean impartidas por licenciados, es decir, personas no han seguido sus estudios y por ende no cuentan con la preparación para instruir a los estudiantes en diversas ramas del conocimiento.

En este sentido, sugiere que las modificaciones a la ley sean integrales y con mayor intervención del consejo de rectores de las universidades estatales, pues tienen la capacidad para discernir los ajustes que requiere este nivel académico.

Sobre el tema, también fue consultado el rector de la UP, Eduardo Flores, pero prefirió no emitir una opinión hasta no tener más detalles de la iniciativa.