Meduca descarta prueba PISA y elige a la Unesco

A partir del próximo año se implementará la prueba académica de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), anunció la ministra de Educación Lucy Molinar.

La noticia de que Panamá no realizará la próxima prueba PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos) ha generado múltiples reacciones, hay quienes consideran que esta decisión afecta el desarrollo educativo del país, no obstante, para Molinar, es un gasto innecesario que hasta la fecha "no nos sirve para nada".

"La prueba PISA solo nos compara con toda la lista de países que están allí", recalcó.

La ministra detalló que en los últimos años se han destinado más de $2 millones a una prueba que compara a Panamá con otros países sin que ello permita tomar decisiones en favor de la educación, por lo tanto, será reemplazada por un nuevo estudio.

"La prueba de Unesco nos permite ver en qué cosas fallan nuestros estudiantes; esa prueba sí nos sirve para tomar decisiones", subrayó.

El nuevo estudio mide los conocimientos de los estudiantes por asignaturas, aspecto que según las autoridades permitirá identificar aquellas áreas deficientes para realizar los ajustes necesarios sin afectar al resto.

La evaluación académica de la Unesco tendrá un costo de $80 mil dólares, y podría estar aplicándose durante el mes de junio del próximo año lectivo.'

74

Posición de Panamá según la última la prueba PISA realizada en 2022. 2025

Año en que se implementará un nuevo sistema de evaluación académica para los estudiantes.

Panamá, en el año 2022, ocupó el puesto 74 de los 81 países evaluados en la prueba PISA.