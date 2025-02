'Meduca no se quedará sin recursos', aclaran tras preocupación de que se convierta en el 'bolsón' de otras instituciones

El Ministerio de Educación (Meduca) se ha convertido en los últimos meses en el “bolsón” de las otras instituciones que requieren fondos para ejecutar sus proyectos. Esta semana fue el Ministerio de Obras Públicas el que solicitó más $170 millones.

No obstante, el Director de Presupuesto de la Nación del Ministerio de Economía y Finanzas, Aurelio Mejía, recalcó que se garantizará el retorno de estos fondos en caso de que el Meduca los requiera para sus proyectos.

“No es que la Dirección de Presupuesto esté cortando recursos de Meduca, por mandato el Meduca tiene el 7% del PIB cargado a su presupuesto, nosotros para lograr que los proyectos de inversión salgan de manera mucho más rápida y eficiente hemos hecho algunos traslados. Pero no es que vamos a dejar a Meduca sin ese recurso, tenemos garantizado para Meduca el recurso para sus proyectos”, expuso.

Precisamente la asignación del 7% del PIB fue objeto de debate en la Comisión de Presupuesto debido a que se cuestionó la capacidad histórica del ministerio para ejecutar recursos.

Mejía dijo que han visto que con ese 7% que se ha anexado, el manejo en cuanto a la ejecución ha sido bajo como ocurrió en 2024.

Frente a este escenario el diputado Roberto Zúñiga sugirió al Ejecutivo que se presente alguna iniciativa que vaya de la mano con la realidad y capacidad de ejecución.

“Si se asigna el 7% del PIB y Meduca no tiene capacidad para poder ejecutarlo, entonces que el Ejecutivo presente una ley para modificar y que ese 7% no se le asigne a Meduca o se asigne un porcentaje menor o que no se asigne. Insto al Ejecutivo para que presente esa modificación y el sistema educativo no confíe con un dinero que no se ejecutará. Tradicionalmente la ejecución de Meduca ha sido pobre. Es una tarea del Ejecutivo para poder asignar un presupuesto ejecutable y que vaya acorde con las necesidades educativas del país”, expuso Zúñiga.

Por su parte el diputado Augusto Palacios advirtió que se necesita saber cómo se invertirán los montos porque de lo contrario se puede volver costumbre trasladar dineros de Meduca a otras instituciones.

“ […] O si es que la tónica en los próximos 10 meses será lo mismo y seguirá siendo una ley fantasma o abstracta, que no se ejecuta porque se seguirán sacando los fondos constantemente, porque esta es la gallinita de los huevos de oro y pasamos para acá y llevamos para allá”, recalcó Palacios.

El diputado admitió que si se propone una ley así, se calificará como inconveniente, pero en la práctica la capacidad de ejecución es compleja.

Proyectos

Mejía recalcó que la semana pasada habló del plan de desarrollo del Meduca con la ministra de esta cartera, porque la prioridad es ejecutar la mayor parte del presupuesto de inversión.

“Para nosotros es importante lograr que el Meduca ejecute el presupuesto de inversiones. No lo ejecutará en su totalidad, pero sí logramos que el presupuesto vaya en un mayor porcentaje de ejecución. Aspiramos que Meduca ejecute más del 60%”, comentó.

Mejía aclaró que el presupuesto no es exclusivo de Meduca, ya que han hecho traslados en lo que consta de inversiones para otras instituciones que forman parte o tienen actividades relacionadas con la educación, como las universidades, Pandeportes y MiCultura.