Meduca presenta resultados académicos del primer trimestre con alta tasa de aprobación estudiantil

El Ministerio de Educación (Meduca) ha presentado los resultados académicos correspondientes al primer trimestre del año lectivo, destacando una alta tasa de aprobación en los diferentes niveles de enseñanza y señalando la implementación de nuevas herramientas tecnológicas y sociopedagógicas como claves para el progreso estudiantil.

Dillian Staine, director de planificación del Meduca, detalló en el noticiero matutino de TVN noticias, el impacto de la nueva plataforma analítica de aprendizaje. Esta herramienta digital permite realizar una evaluación detallada del rendimiento académico y de la gestión administrativa en los centros educativos a nivel nacional.

Según explicó el funcionario, la nueva plataforma no solo identifica las áreas donde los alumnos presentan deficiencias para tomar decisiones informadas, sino que también visibiliza a los estudiantes destacados. A través de este sistema, docentes, directivos, supervisores y padres de familia pueden consultar de manera ágil el desempeño por asignatura, colegio y región educativa.

En el nivel de educación primaria, que abarca cerca de 401,000 alumnos, se alcanzó una tasa de aprobación del 96.81%. Por su parte, en la premedia se reportó un 91.33% de aprobación, lo que equivale a más de 167,000 estudiantes que superaron el periodo sin asignaturas pendientes.

La educación media registró un repunte destacado con un 96.2% de aprobación, correspondiente a 123,642 estudiantes. Estos indicadores reflejan un avance positivo en comparación con periodos anteriores, impulsado por el fortalecimiento de los ejes socioemocionales, la labor de los gabinetes psicopedagógicos y las actividades extracurriculares.

En materias de alta exigencia como ciencias y matemáticas, el sistema reflejó leves mejorías pero mantiene su foco de atención. Por ejemplo, en matemáticas se alcanzó un 85.51% de aprobación, mientras que en asignaturas como biología y ciencias naturales los niveles superaron el 86% y el 90% respectivamente.

Con el fin de atender las deficiencias detectadas, los datos recopilados por la plataforma servirán para consolidar planes de mejora en cada centro escolar. Los supervisores y directores utilizarán la información para diseñar proyectos interdisciplinarios y capacitar a los docentes de forma directa en las áreas con menor desempeño, sostuvo el funcionario.

Además, el Meduca busca fomentar el intercambio de experiencias exitosas entre escuelas de una misma zona escolar. Mediante la red docente y programas de formación continua, se promueve que las metodologías eficaces empleadas en los colegios con alto rendimiento en ciencias o matemáticas sean replicadas en otros planteles, expresó Staine.

Finalmente, las autoridades destacaron la integración de metodologías activas e inteligencia artificial en las aulas de clases, así como el impacto positivo del deporte y la música. Estas alternativas complementarias refuerzan la motivación, el sentido de pertenencia y la salud emocional, factores determinantes para el éxito en el proceso de enseñanza y aprendizaje.