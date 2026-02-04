Meta de CSS es decirle adiós a mora en servicios de salud en el año 2027

El director general de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, dijo que ya han cubierto el 13% de lo programado para combatir la mora quirúrgica y la meta es que para mediados de 2027 debe estar eliminada no solo en el área de cirugía, sino en las otras donde existe la dilatación del servicio a los pacientes.

Y para este propósito, este miércoles se lanzó el programa Médicos con Corazón, una iniciativa que busca sumar a médicos especialistas para que en forma voluntaria contribuyan para erradicar la mora en los servicios de salud de la CSS.

"Con este programa, estamos sumando médicos tanto de Panamá, como también brigadas a nivel internacional de cooperación que nos ayuden a tratar que todo este cúmulo de consultas y tratamientos pendientes se puedan ordenar y poner en tiempo y forma al servicio de todos los panameños para su salud", expresó Mon.

El funcionario explicó que los médicos que quieran donar su tiempo se tienen que inscribir en la página web de la CSS, sitio en el que están fijadas todas las condiciones de la participación.

Posteriormente, serán llamados a reunión, de acuerdo a su especialidad para comunicarles cuando son las fechas de las brigadas, que serán no solo en la capital, sino a lo largo de todo el país.

La mora a atacar es tanto quirúrgica, como de consultas médicas, un talón de Aquiles para la CSS, con citas otorgadas en ocasiones hasta con un año de espera para el paciente.

Mon planteó que durante su recorrido por las policlínicas y hospitales de la CSS ha visto a madres que esperan con fe, niños que no pierden la sonrisa con el dolor y comprendió que su deber no solo es curar cuerpos, sino acompañar a todas las vidas.



Por lo general, la CSS realiza jornadas extraordinarias, los fines de semana, para cirugías y citas pendientes.



Un cuello de botella para el asegurado lo representa la espera por citas de especialidades y hasta para citas de control por enfermedades crónicas o luego de procedimientos quirúrgicos.



Hasta en servicios como Fisioterapia, Laboratorio se registran falencias por alta demanda y falta de reactivos que inciden en el diagnóstico y tratamiento del paciente.



Se ha mejorado el abastecimiento, pero todavía falta, en especial los requeridos para tratamientos especializados.

Destacó que el año pasado lograron reducir la mora quirúrgica, pero reconoció que todavía falta mucho.

El director general de la CSS se comprometió en proveer las instalaciones de salud de la institución con insumos y medicamentos para que cada jornada del programa se realice con éxito.

Vocación

La Primera Dama de la República, Maricel Cohen de Mulino, es la madrina del programa Médicos con Corazón y en su discurso dijo que lo que no se enseña en la universidad es la vocación de aliviar el dolor de otro ser humano.

"Este programa existe para eso; para recordarnos que muchos de ustedes eligieron ser médicos para que ese primer 'quiero ayudar' que los trajo aquí, no se pierda entre la rutina, la prisa y el agotamiento", expresó Cohen de Mulino.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Destacó que Médicos con Corazón une a la CSS y al Despacho de la Primera Dama con médicos que deciden regalar lo más valioso que tienen: su tiempo, su conocimiento y su experiencia.

"Aquí no hablamos de números, hablamos de personas que han esperado años por una oportunidad; de madres, niños, adultos mayores, que hoy pueden volver a creer, porque alguien decidió decir 'yo voy'", destacó la Primera Dama.