El Metro de Panamá prohíbe el uso de mascarilla con válvulas de exhalación  dentro de sus instalaciones

Metro de Panamá, S.A. informa que, en base a la Resolución Nº 1387 de 14 dediciembre de 2020, emitida por el Ministerio de Salud (Minsa), reafirma la prohibicióndel uso de mascarillas o respiradores con válvulas de exhalación de una o dos válvulas.

La Resolución se fundamenta en lo constatado por la Dirección General de Salud Pública, donde este tipo de mascarillas o respiradores con válvulas de exhalación,según estudios científicos de la Organización Mundial de la Salud y el Centro parael Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, no recomiendan el uso de estas; puesto que poseen válvulas que filtra el aire inhalado por el usuario,protegiendo al que la usa; pero no filtra el aire que exhala, permitiendo la expulsión de partículas respiratorias que pudieran estar contaminadas en caso de que lapersona esté enferma y no lo sepa, exponiendo a las personas que se encuentrenen su entorno.

El documento, hace énfasis en que solo se permitirá el uso de las mascarillas con válvulas a las personas que realicen ejercicios al aire libre y sin aglomeraciones.

La empresa exhorta a todos sus usuarios a extremar las medidas de higiene y bioseguridad durante sus traslados y cumplir con el reglamento del viajero y evitarsanciones.

Es importante, que todos redoblemos esfuerzos debido al incremento delos casos a nivel nacional.

Asegurémonos de cumplir con las medidas de distanciamiento físico, lavado de manos y uso de mascarillas y pantalla facial para evitar contagios.

Reiteramos el compromiso de velar por la salud y seguridad de todos; la prioridades garantizar la integridad de todos y reducir los niveles de contagio.

Cabe resaltar que, el Metro de Panamá dio a conocer que del 4 al 14 de enero, los horarios de circulación irán de 5:00 a.m. a 8:00 p.m. de lunes a viernes; mientras que los sábados y domingos no operarán.

De igual forma, dieron a conocer las estaciones que estarán cerradas para estas fechas.

En la Línea 1 no operarán las estaciones de: Lotería, El Ingenio, Pueblo Nuevo y Pan de Azúcar; mientras que en la Línea 2 permanecerán cerradas: Paraíso, El Crisol, San Antonio, Don Bosco y Altos de Tocumen.