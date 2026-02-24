Ministerio de Gobierno seguirá impulsando brazaletes electrónicos para prevenir femicidios

El proyecto para implementar el uso de brazaletes electrónicos como herramienta de protección para mujeres que pueden ser víctimas de violencia doméstica se mantiene entre los planes del Ministerio de Gobierno, como una medida para prevenir más casos de femicidios en el país.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, aseguró que continuarán impulsando esta iniciativa, aunque reconoció que se requiere una inversión significativa para la adquisición de los dispositivos, ya que no son baratos.

“Vamos a seguir insistiendo y vamos a tratar de tener por fin esos brazaletes para ayudar a las mujeres que puedan ser víctimas de violencia doméstica”, sostuvo la funcionaria.

Montalvo explicó que actualmente el brazalete electrónico se aplica a personas privadas de libertad a quienes, a través del Órgano Judicial, se les ha concedido esta medida. No obstante, la intención es ampliar su uso a posibles víctimas de violencia doméstica.

En su momento, se planteó la compra de 2 mil brazaletes adicionales para desarrollar este programa, pero no fue posible.

La ministra hizo un llamado a la sociedad para que se adueñe de este proyecto y lo pidan, destacando que mantienen el compromiso para dotar de estos dispositivos a mujeres que se encuentren en situación de riesgo.

Además, enfatizó que el primer anillo de seguridad es la propia víctima, quien debe estar dispuesta a poner fin a la situación denunciando los hechos y dando seguimiento al proceso.

“La persona que te agrede una vez, te va a seguir agrediendo siempre”, expresó.

Advirtió que si una denuncia no avanza ante el Ministerio Público, se corre el riesgo de que la agresión escale a un nivel, que quizás, no haya retorno.

En ese sentido, exhortó a las mujeres a acudir al Ministerio Público, instancia encargada de investigar y atender los delitos de violencia contra la mujer.

Con informaión de Francisco Paz