Ministerio de Salud restringe uso de la mascarilla KN95 con válvulas

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció este viernes que va a restringir el uso de la mascarilla KN95 con válvulas.

Versión impresa

“Hemos elaborado una resolución que está próxima a emitirse, donde se restringe el uso de mascarilla KN95 con válvulas”, dijo este viernes la directora general de Salud Pública del Minsa, Nadja Porcell.



Las mascarillas con válvulas incorporadas filtran el aire que entra en la parte interior de la mascarilla y que la persona inhala, más no filtra el aire que la persona exhala, por tal razón esta fallida barrera no les brinda seguridad a las demás personas, destacó Porcell.



La resolución destaca que solo se permitirá el uso de las mascarillas con válvulas a las personas que se mantengan realizando actividad física (ejercicio al aire libre, correr, caminar en parques, entre otras actividades).



La intención de la mascarilla es no permitir que las microgotas de salivas salgan al ambiente y puedan contaminar a otras personas, tomando en cuenta que hay personas asintomáticas y que no saben que tienen el virus y pueden contaminar.



Según el Minsa, la mascarilla quirúrgica simple, de tres capas, ha demostrado hasta el momento ser la más efectiva para transitar fuera de casa y su accesibilidad ha mejorado debido a la alta demanda que presentan.

Las mascarillas de tres capas o quirúrgicas están en el mercado de todos los colores y diseños, sin embargo, el Minsa recomienda a toda la población en general no acceder a aquellas que vienen en paquetes individuales y que podrían estar adulteradas o que las mismas no fueron empacadas con las medidas de bioseguridad.

Se recomienda comprar las cajas y leer las generales que garanticen que el producto adquirido le brindará la bioseguridad.

VEA TAMBIÉN: Amoaccs pide una cuarentena de 10 días, en caso de que no se logre detener desborde sanitario por la COVID-19

A la fecha, Panamá contabiliza 187.779 casos confirmados y 3.309 muertes por coronavirus.